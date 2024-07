České trio na odchodu z NHL? Nabídky se nehrnou, řeší se návraty do Evropy

Všichni tři teď dumají, co dál. Stojí na rozcestí a vyčkávají, jaké nabídky přistanou na stole.

Trh s volnými hráči se v zámoří otevřel před třemi týdny. Spousta hokejistů bez platného kontraktu už našla nového zaměstnavatele, potenciální volná místa v sestavách jednotlivých mužstev se plní.

Okolo českých útočníků mezitím stále panuje ticho. A čím déle trvá, tím reálněji se jeví jejich odchod do Evropy. Konkrétně na adresy, na které mají z minulosti velmi dobré vzpomínky.

„Pokud Kubalík nepodepíše v NHL, vrátí se do Ambri,“ informoval novinář Klaus Zaugg z online deníku Watson.

Právě angažmá ve švýcarském týmu vystřelilo plzeňského rodáka za oceán. Sezonu 2018/19 zde zakončil se sedmapadesáti body (25+32), stal se nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Švédská média zase spekulují o obnovení spolupráce mezi Vránou a Linköpingem, kde osmadvacetiletý hokejista prošel mládežnickými kategoriemi a absolvoval zde i první sezonu mezi dospělými.

Jakub Vrána ze St. Louis Blues se raduje z gólu.

A Zadina? Ten už na začátku roku dostával otázky ohledně přesunu do mateřských Pardubic, kde trénuje jeho otec Marek. „Bylo by nádherné si pod ním zahrát, ale uvidíme, co přijde,“ líčil v lednu.

Majitel Petr Dědek na tiskové konferenci u příležitosti představení Romana Červenky jako nové posily přiznal, že jsou obě strany v kontaktu, ale konkrétnější zatím být nechtěl.

Počet Čechů v NHL i nadále klesá. Vždyť jen v uplynulých týdnech dali zámoří sbohem Radim Šimek, Jiří Smejkal nebo Radim Zohorna. A klidně se může stát, že trio útočníků je bude následovat.

Do nejlepší hokejové ligy světa přicházeli s pověstí hráčů, kteří si zakládají na solidním zakončení, gólech a v klíčových momentech se nezdráhají vzít odpovědnost na sebe.

Každý si s nálepkou střelce poradil jinak.

Kubalík vletěl do NHL ve velkém stylu. Zaujal, vypadal jako opravdová trefa. Hned v prvním ročníku se v dresu Chicaga blýskl třiceti přesnými zásahy. Po přesunu do Detroitu skóroval dvacetkrát, ale v Ottawě se zasekl.

Postupně se propadal sestavou, musel přijmout výrazně defenzivnější roli, na kterou není zvyklý. „Chci si z každé situace něco vzít, ale tady bych moc pozitiv nenašel,“ pravil krátce před domácím světovým šampionátem, kde pomohl ke zlatu osmi body (5+3).

Dominik Kubalík a Martin Nečas vítají fanoušky na Staroměstském náměstí.

Vrána prožil povedené roky ve Washingtonu, dvakrát pokořil hranici dvaceti branek a čtyřiceti bodů. Vzhledem k vysoké konkurenci v silném útoku nedostával tolik prostoru na ledě, klidně mohl být ještě produktivnější.

Snad všude mu vyčítali nedostatečnou práci v defenzivě, jeho kariéru zároveň výrazně přibrzdily osobní problémy. Nastoupil do asistenčního programu, po návratu působil především ve farmářské AHL, kde vcelku úspěšně ukazoval, že ještě má co nabídnout.

Zadina měl dostatek příležitostí prorazit, ale nikdy nenaplnil velká očekávání, která do něj Red Wings vkládali. Vždyť v roce 2018 z něj udělali šestku draftu, dali mu přednost třeba před Quinnem Hughesem či Evanem Bouchardem.

Osobním maximem spícího střelce zůstává pouhých čtyřiadvacet bodů ze sezony 2021/22. Neprobudilo ho ani ani vykoupení ze smlouvy a stěhování do San Jose: „Nesedlo si to, je to náročné hlavně na hlavu.“

Návrat domů by mu mohl prospět. V listopadu oslaví teprve pětadvacáté narozeniny, většinu kariéry má ještě před sebou. V kabině by se potkal třeba s Martinem Kautem, jenž se vydal podobnou cestou a v Pardubicích se pokouší o restart.

Kubalík s Vránou už jsou přece jen o něco starší. Možná se pro ně v NHL najde místo, ale nebudou si moct vyskakovat.

S největší pravděpodobností by obdrželi nabídku roční smlouvy s platem okolo milionu dolarů. A aby si vysloužili její prodloužení, museli by pořádně zaujmout.

Všichni tři avizovali, že o setrvání v zámoří mají velký zájem. Pokračující ticho ale naznačuje, že týmy už o jejich služby tolik nestojí.