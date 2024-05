Oscarshow! Top výkon, krásný gól i chvála: Jeho nejhezčí střela za pět let

Jak se ukázalo, i tohle Oscar, liberijský záložník fotbalové Slavie, dovede.

„Obvykle když střílí z téhle pozice, tak se modlím, aby netrefil prvního hráče a neposlal soupeře do brejku,“ culil se trenér Jindřich Trpišovský. „Nejpřekvapivější okamžik sezony!“

Oscar odstartoval cestu za slávistickým vítězstvím, vždyť nádhernou ránu i polonahrávku na první gól parťáka Ondřeje Zmrzlého vměstnal doma proti Plzni (3:0) do první desetiminutovky a rázem začalo být jasno, že Sparta ještě titul slavit nebude.

Pořád je blízko, pořád vede o čtyři body, ale mistrovská party se odkládá. Ve středu by pro ni přitom byly ideální podmínky: sparťané si společně vyrazili do O 2 areny na zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Dánsku. A pak po očku sledovali, jak si vede Slavia. Kdyby ztratila, mohli by narychlo rozjet parádní titulový večírek.

Jen na chvíli to vypadalo, že se třeba dočkají: to když sudí Rouček na začátku druhého poločasu za stavu 2:0 pro Slavii razantně ukázal na penaltový puntík po souboji domácího Ogbua s padajícím Mosquerou. Jenže kolegové u videa situaci několik minut zkoumali, potom rozhodčímu poradili, ať se jde podívat na opakovačku, a Rouček po dalších desítkách vteřin ošemetnou situaci rozsekl: žádný faul, žádná penalta.

Pak už slávisté vedení z úvodu zápasu celkem snadno kontrolovali, trefili břevno, jednu branku jim vzal Provodův ofsajd, třetí gól zapsali díky Václavu Jurečkovi v osmé minutě nastavení. A Oscar, drobný chlapík s číslem 19 na zádech, vyčníval.

Nebývá to tak vždy, často si ho na hřišti spíš nevšimnete. Své si odpracuje poctivě, elegantně, ale většinou také nenápadně. Ani v kabině o něm spoluhráči často nevědí, je tichoučký, nemluvný, skromný. Věděli jste vůbec, že v liberijské reprezentaci nosí na rukávu kapitánskou pásku? Nebo že Oscar je jen přezdívka a v dokladech má jméno Murphy Dorley?

„Byl skvělý, naprosto rozdílový hráč,“ smekl bez vyzvání Miroslav Koubek, trenér poražené Plzně. „Osky je famózní fotbalista, předvedl zase famózní výkon. Že takhle hraje, je víceméně jeho standard,“ prohlásil slávista Zmrzlý. „Byla to Oscarshow, byl neskutečný. Dvěma kousky nás dostal do zápasu,“ přidal kouč Trpišovský.

Oscar zkrátka ukázal, proč se ho vyplatí sledovat. Po hřišti létal, neustále se nabízel, vymýšlel, zodpovědně si hlídal prostor. A vykouzlil gól, který by mohl klidně kandidovat na fotbalového Oscara: pohotový švih levačkou, balon extrémně zarotoval, jeho trajektorie zmátla i brankáře Jedličku, který byl u tyče pozdě.

„Byla to od něj nejhezčí střela levačkou, co jsem za pět let viděl. Pak jsem pozoroval, jak byl v první fázi nejvíc překvapenej ze všech, potom jsem sledoval tu čirou radost v jeho obličeji,“ pokračoval dobře naladěný Trpišovský.

Oscar skutečně není střelec, v lize se prosadil poprvé od listopadu 2021. Za Slavii celkově popáté, přestože za ni už odkopal 165 zápasů.

„On ani nevěděl, jak má gól slavit, byl takovej roztomilej, emočně ho to odvázalo. Po zápase jsem ho dokonce snad poprvé slyšel v kabině mluvit přede všemi nahlas,“ rýpl si do svého svěřence slávistický kouč.

Červenobílí tak dál žijí, ale potřebují zbylé dva zápasy vyhrát a doufat, že Sparta uhraje maximálně bod. První mečbol má obhájce v sobotu v Mladé Boleslavi.