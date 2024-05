Při vyloučení Kpoza sudí nechyboval, zákroky Ogbua na penalty nebyly

Ostravský fotbalista Patrick Kpozo byl v úterním utkání na Spartě vyloučen správně. Uvedla to komise rozhodčích v tradičním rozboru sporných situací. „Ale pokud by rozhodčí jeho zákrok jako přestupek neposoudil, videoasistent by změnu verdiktu doporučit neměl,“ oznámila komise.