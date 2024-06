Češi zvolí budoucí europoslance, do Bruselu chce přes 600 kandidátů

V Česku začnou volby do Evropského parlamentu. Lidé mají na výběr kandidáty ze 30 stran, hnutí nebo koalic. Volební místnosti jsou v pátek otevřeny od 14:00 do 22:00, a to zhruba na 14 800 místech v republice. K urnám mohou lidé dorazit také v sobotu od 8:00 do 14:00. Výsledky budou oznámeny až v neděli před půlnocí, kdy se uzavřou poslední volební místnosti v dalších státech EU.