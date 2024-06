Pála předsedou? Potřebujeme právníka, ne tenistu, říká. Kapitánem zůstane

Při volbě dostal 115 hlasů ze 119 možných, do tříčlenného předsednictva se dostal společně se stávajícím místopředsedou Martinem Hynkem a advokátem Jakubem Kotrbou. Vzhledem k tomu, že Pála i Hynek dopředu deklarovali, že se o post předsedy neucházejí, na prvním společném zasedání zvolili do čela svazu Kotrbu.

Pála bude mít na starost sportovní fungování organizace, zároveň zůstane kapitánem ženské reprezentace. „Obě funkce se dají skloubit. Jedním z hlavních důvodů mého rozmýšlení, jestli do kandidatury jít, bylo právě to, jestli se obě dají dělat zároveň,“ vysvětloval novinářům po páteční valné hromadě.

Od delegátů jste dostal nejvíc hlasů, dokonce o dva víc než pan Kotrba. Jste překvapený?

To jsem asi neřešil. Vím, že nás teď čeká těžká práce. Budu se do ní muset ponořit, dát dohromady tým lidí. A pak zjistit, co funguje a jestli to jde zlepšit, a když něco nefunguje, tak přijít na to, proč to tak je. Dále se budu snažit, aby se členská základna udržela a rozrůstala, aby děti tenis hrály. A je jedno, jestli jednou týdně, nebo na profesionální úrovni.

Neuvažoval jste, že byste kandidoval i na post předsedy?

Myslím, že jsme v takové situaci, kdy je potřeba mít v čele někoho s právnickými zkušenostmi, a ne tenistu, který se v těchto věcech nevyzná a má dělat sport jako takový. Druhou věcí je, že předseda svazu nemůže být zároveň kapitánem BJK Cupu.

Dosavadní prezident Ivo Kaderka před páteční valnou hromadou rezignoval. Jak jste reagoval na závažná obvinění, která se v souvislosti s ním objevila?

Je to smutné, zklamalo mě to. Ale tenis není o jednom člověku. Je normální sport a je jen potřeba ho nasadit na koleje a snažit se mu co nejvíce pomoci.

Nebojíte se, že kdyby se pan Kaderka očistil, tak by se chtěl třeba vrátit a škodit novému vedení?

To vůbec neřeším. Mám v hlavě takových věcí, za rohem je olympiáda, kterou je potřeba připravit... To je teď nejtěžší úkol a pak se pustím do dalších.

Jaké budou ty hlavní?

Je potřeba, aby přišly finance z NSA (Národní sportovní agentury), protože kluby nemají peníze. To je stěžejní. Je potřeba, aby tenis systematicky fungoval. U nás jde o obrovský sport a nebavím se jen o tom, že máme skvělé reprezentanty. V Česku mají lidé tenis rádi, hrají ho a je sportem na celý život i na amatérské bázi.

Za co přesně budete v předsednictvu odpovídat?

Jak jsem nastínil, je důležité, aby lidé tenis hráli a aby svaz podporoval mládež i vrcholové talenty. To je výkladní skříň, která pak reprezentuje a znamená i vzory pro děti. Pak bych měl zjistit, jestli jsou všechny věci ohledně středisek, klubů a měst v pořádku, jaké jsou jejich požadavky a co je trápí. A taky ověřit, jestli se podporuje to, co se podporovat má.

Kdy jste s panem Kotrbou zjistili, že můžete spolupracovat?

Oslovil mě několikrát a já jsem si to dlouho rozmýšlel. Podle mě je člověkem na správném místě. O tenisu toho vím víc než on, ale on zase zná jiné věci než já. Myslím, že by spolupráce mohla dobře klapat.

Český tenisový svaz nově povede tříčlenné předsednictvo ve složení: předseda Jakub Kotrba (vlevo) a místopředsedové Martin Hynek (uprostřed) a Petr Pála.

Pan Kotrba v projevu říkal, že není potřeba dělat revoluci, spíše tenis modernizovat. Cítíte to tak i po sportovní stránce?

Je hodně věcí, které fungují. Ale teď jde o to zjistit, jestli se dají zlepšit a jestli na to jsou peníze. Tahle podpora je strašně důležitá. Určitě ale najdeme i věci, které nefungují, a ty musíme vyřešit.

Jak pro vás bylo důležité, že pan Kotrba má podporu Tomáše Chrenka, dlouhodobého mecenáše českého tenisu?

Tahle podpora je důležitá. Je potřeba shánět partnery a on je hlavním a do tenisu dává peníze ze svých soukromých zdrojů už hodně dlouho. Je samozřejmě potřeba shánět i další, ať to není závislé jen na jedné skupině. Je potřeba najít lidi, kteří tenis mají rádi a jsou do něj blázni.

V diskuzi na valné hromadě ale padlo, že český tenis se takto může privatizovat.

Vzhledem k tomu, jaké byly stanovy doteď, tak věřím, že teď jsme na lepší cestě.