Asi hezký gól, ale o něm mluvit nechci. Naštvaný Frydrych o prohře na Spartě

V utkání třetího kola nadstavby se do hry dostal hned po přestávce, kdy nahradil zraněného stopera Filipa Blažka. A po devíti minutách běžel oslavovat pod tribunu, kde byli ostravští fanoušci.

Zdálo se, že přetažený centr Šína vyletí z pokutového území Sparty. Myslel si to i bránící Zelený, který na protivníka nijak nedorážel. Frydrych se zády k bráně do míče nádherně položil a střelou přes hlavu překonal Vindahla.

„Jednou na tréninku jsem viděl, jak dal gól takovými polonůžkami. Hlavní bylo, že byl v prostoru, ve kterém měl být. Pak už to byla individuální záležitost. Zakončil to nádherně,“ pronesl trenér Pavel Hapal.

„Ještě jsem to neviděl, ani nevím, kam to letělo. Asi to byl hezký gól. Jsem rád, že se to vydařilo. Ale vyměnil bych ho za nějaký bod,“ říkal Frydrych naštvaným hlasem.

Vadilo mu, že Baník v boji o poháry pořád ztrácí. Do nadstavby šel ze čtvrté příčky, ale po třech porážkách za sebou je pátý, navíc se přiblížilo šesté Slovácko.

„V prvním poločase na Spartě jsme byli ustrašení, nechtěli jsme hrát. Po přestávce jsme to chytili za správný konec, zlepšili týmové pojetí a podařilo se nám vyrovnat,“ líčil Frydrych. „Cítili jsme, že nám gól vlil krev do žil, a Sparta znejistěla.“

Ostravští fotbalisté slaví parádní gól Michala Frydrycha (mimo záběr), který se trefil proti Spartě.

Jenže jen pár minut po vyrovnání Baník přišel o vyloučeného Kpoza a hned poté inkasoval podruhé. „Tlačili jsme se dopředu, nezachytili jsme výkop brankáře, Patrik asi nemusel míč nechat spadnout na zem,“ popisoval Frydrych.

Při brejku z polovinu hřiště se před Kpoza dostal Birmančevič, v těsném souboji šli před vápnem k zemi a sudí Pechanec bránícího hráče vyloučil.

„Co mi říkali lidi, kteří to viděli, tak to bylo hodně přísné vyloučení. Zápas by měli rozhodnout hráči na hřišti a ne tohle,“ řekl Frydrych. „Před gólem jsme to mohli asi dvakrát odkopnout, ale míč se odrážel ke sparťanům. Bylo vidět, že sparťani hrají o titul a jsou na vlně.“

Druhou trefu Birmančeviče v utkání dlouho přezkoumával videoasistent kvůli možnému ofsajdu. „Na videu jsem to viděl. Z podobné situace nám v Jablonci gól neuznali,“ tvrdil ostravský trenér Pavel Hapal.

I v deseti za nepříznivého stavu se však Baník hnal za vyrovnáním, sparťanům posledních dvacet minut hodně znepříjemnil.

„Byli jsme schopní kombinovat, ale do šancí jsme se moc nedostali. Chtělo to asi trochu víc odvahy, možná ta střela Šína, chybělo asi půl metru. Když chcete uspět na Spartě, musí se všechno sejít. Individuální i týmové výkony, všichni musí odevzdat maximum a musíte mít i štěstí. V deseti už to pro nás bylo těžké,“ poznamenal Frydrych.

Baníku se třetí porážce za sebou komplikuje boj o pohárové příčky. Zbývají dva zápasy do konce nadstavby, má dvoubodovou ztrátu na čtvrtou Mladou Boleslav a jen jednobodový náskok na šesté Slovácko.

„V nadstavbě hrajeme proti nejlepším týmům ligy a nám se proti nim nedaří. Nejsme schopní dát gól, který by nás uklidnil,“ přemítal Frydrych. „Mrzí mě, že jsme na Spartě něco neuhráli. Už kvůli fanouškům, kteří za námi přijeli.“