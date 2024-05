Naše plány vyšly skvěle, pochvaloval si Karafiát těsnou výhru v Ostravě

S jakým plánem jste do Ostravy přijeli?

S přesně takovým, jaký jste viděli na hřišti. Věděli jsme, že se jim nehraje dobře do bloku a že mají nejlepší brejky v lize, a těm jsme chtěli zamezit. Plán vyšel na jedničku.

Baník měl několik šancí, takže při vás stálo i štěstí, jak se říká?

Určitě! To, co se nám nepovedlo v minulých zápasech, kdy jsme měli trošičku smůly, se tentokrát přiklonilo k nám. Baník měl nějaké tutovky, ale sešlo se to krásně v náš prospěch.

Určitě vám hodně pomohl rychlý gól už ve druhé minutě, že?

My jsme na to čekali. Říkali jsme si, že můžou přijít jedna dvě, nejvýše čtyři šance za zápas a hned z první se nám podařilo dát branku... Ty plány vyšly skvěle.

Nedaleko stadionu, na němž jste hráli, se koná hokejové mistrovství světa. Vy jste podobně jako hokejisté zblokovali spoustu střel...

Když jsme se v pátek dívali na hokej, tak jsem si říkal, že bych do té rány v životě neskočil. Ale dneska jsme všichni do těch ran skákali, blokovali je, protože jsme věděli, o co hrajeme. Že když to tady zvládneme, budeme mít super výchozí pozici.

V Ostravě jste vyhráli po čtyřech porážkách. Poučili jste se z nich?

To nás inspirovalo k tomu, že jsme si to s nimi chtěli rozdat. Oni nás v předešlých utkáních trestali z brejků, čemuž jsme chtěli zamezit, což se nám podařilo.

Budete pod větším tlakem, abyste ve zbývajících třech kolech čtvrtou příčku udrželi?

Nebudeme si to připouštět. Teď nás v úterý doma čeká velmi důležité utkání se Slováckem, na které se maximálně připravíme. A pokud ho zvládneme, bude pro Baník hodně těžké, aby nás přeskočil.

Před sebou máte hned dva domácí zápasy. Je to vůbec výhoda, když je liga hodně vyrovnaná?

Je to strašně vyrovnané, lidi to musí bavit. Budeme hrát doma, na oba zápasy, se Slováckem i se Spartou, se musíme pořádně připravit, zvládnout je a čtvrtou příčku udržet.