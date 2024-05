Jsme vzadu chatrní, uznal po debaklu v Edenu ostravský trenér Hapal

„O osudu zápasu rozhodly tři situace,“ povzdechl si ostravský kouč Pavel Hapal. „V závěru první půle jsme nevyužili šanci na vyrovnání, na začátku druhé jsme dostali nešťastný gól kvůli nekoncentrovanosti a červená karta pro Tanka. Pak už byl zápas nad naše síly.“

Tanko byl proti Slavii vyloučen i na podzim. Co vy na to?

Nevím, jestli ten jeho zákrok byl úmysl, nebo shoda okolností, jestli byl přímo na červenou kartu. Přišlápl mu nohu, dostupoval ho. Naštvaný jsem, budeme ho potřebovat, ale zase nám na jeden nebo dva zápasy vypadne.

Nezdá se vám, že jeho jarní forma za tou podzimní zaostává?

Představovali jsme si víc, není tak rychlostně ideální, ale pořád je nebezpečný pro obranu soupeře. Měl tam jednu situaci, že kdyby byl u míče dřív, mohl červenou dostat Ogbu. Neodehrál excelentní zápas, spíš průměrný.

Nepřišlo vám, že Slavia hrozila hlavně po vaší levé straně?

Spíš mi to v úvodu připadalo, že byli nebezpeční po naší pravé straně. Přečíslovali nás tam a nám trvalo, než jsme reagovali. Nechci hodnotit, jestli levá strana hrála líp než pravá. Udělali jsme chyby v defenzivní činnosti. Mrzí nás pět gólů, ale je třeba zapomenout a poučit se do dalších zápasů.

Velké problémy vám svým pohybem dělal Ivan Schranz.

Je to velmi pohyblivý hráč, znám ho ještě ze slovenské reprezentace. Ale Slavia má všechny hráče velmi pohyblivé. V našem výkonu bych našel i pozitiva, třeba výkon mladého Grygara. Ale pět branek je opravdu hodně.

Ostatně v minulých pěti utkáních jste dostali 14 gólů. Nebolí vás z toho hlava?

Jsme vzadu chatrní, chce to víc důrazu, víc agresivity. Hráli jsme teď vzadu ve třech, předtím ve čtyřech, ale není to jen o těch obráncích. Pouštíme hráče ze středu i z krajních prostorů. Potřebovali bychom už odehrát zápas na nulu.

V sestavě chyběli Tomáš Rigo, David Buchta a Jiří Boula. Bylo to kvůli karetnímu ohrožení, že by příště nemohli hrát?

Když jsem dnes viděl udělování karet, tak Boula by ji určitě dostal a příště by nám chyběl. Nechtěli jsme riskovat. Je to moje rozhodnutí. Jsem rád, že až na Tanka budeme mít všechny hráče na důležitý sobotní zápas s Boleslaví k dispozici.

Po 19 měsících nastoupil obránce Ladislav Takács. Už je fit?

Už se blíží návratu. Je po vážné operaci kolena, ale už se plnohodnotně připravuje. Před měsícem odtrénoval dva dny a pak na dva vypadl. Jsem rád, že se nadechl a mohl nastoupit.