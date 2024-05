ONLINE: Karviná proti Budějovicím, Zlín hraje v Jablonci, Hradci jde o Evropu

Pro poslední Zlín to jsou jednoduché počty: nevyhraje-li v Jablonci, sestupuje do druhé ligy. A do baráže proti druholigovým týmům Vyškova a Táborska půjdou Karviná a České Budějovice.

Pokud Zlín zvítězí, o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže rozhodne právě vzájemný souboj v Karviné. Domácím stačí remíza, Budějovice potřebují výhru. Když na ni nedosáhnou, přímému sestupu se vyhnou jen pokud Zlín zaváhá.

Třetí duel 5. kola skupiny o záchranu mezi Bohemians a Pardubicemi je jen loučením hostujícího kouče Radoslava Kováče, který z Pardubic odchází a od příští sezony pravděpodobně povede Liberec.

Ze závěrečného duelu prostřední skupiny vzejde tým, který bude mít hrát o poháry proti pátému celku skupiny o titul. Hradci v odvetném utkání proti Teplicím stačí remíza. Teplice potřebují vyhrát o dvě branky. Když se jim to povede o gól, následuje prodloužení na dvakrát patnáct minut, případně penaltový rozstřel.

První duel vyhrál Hradec v Teplicích 1:0.

Zápasy skupiny o titul se hrají v neděli od 16.00. Půjde v nich o účast v Konferenční lize a v dodatečném utkání o Evropu.