Po třiceti letech v Evropě? Tehdy se s námi také nepočítalo, říká šéf Hradce

Určitě to je krásná vzpomínka na dobu, kdy to, co nyní prožívá jako generální manažer klubu, cítil jako hráč.

„Pamatuji si to dobře, hodně jsme si to užívali a také tehdy s námi nikdo nepočítal,“ říká Jukl při vzpomínce na jaro 1995, kdy se hradecký tým prokousával tehdejším Pohárem ČMFS. Došel si až pro vítěznou trofej, jež ho posunula do Poháru vítězů pohárů.

K návratu do Evropy po téměř třiceti letech se může Hradec přiblížit na jedinou výhru. V případě, že v souboji s Teplicemi obhájí ve skupině o Evropu jednobrankový náskok z nedělního duelu na jejich hřišti.

ONLINE: Hradec – Teplice podrobná reportáž v sobotu od 18:00

Spíše než vzpomínka ale Jukla těší vyvrcholení přelomové sezony. V nové aréně první, na jejímž konci určitě poslední zápas bude sledovat možná i vyprodané hlediště. Na konci května se přitom minulé sezony dohrávaly před řídce zaplněnými tribunami.

Je to zřejmě velké zadostiučinění po letech, kdy Hradec čekal na něco podobného...

Hlavně to pro nás všechny byla vůči aréně sezona nová a nakonec je i snová. Bez ohledu na to, jak to v jejím závěru dopadne. I kdyby to nedopadlo, beru tenhle závěr jako velký závazek a ocenění práce všech v klubu.

Byly ale chvíle, kdy to na snovou sezonu příliš nevypadalo.

Určitě ano. Celý podzim a přelom roku nebyl ze strany našeho týmu optimální. Ne že bychom hráli úplně špatně, ale chyběly výsledky.

Fakta Hradec versus Teplice Odveta finále ligové skupiny o Evropu, zítra v 18 hodin.

Hradec v prvním zápase v Teplicích vyhrál 1:0, vítěznou branku vstřelil v samém závěru zápasu Koubek.

Lepší z této dvojice se za týden v pátek utká s pátým týmem skupiny o titul, hrát se bude na hřišti soupeře, vítěz si zahraje předkolo Evropské konferenční ligy.

Před nedělním posledním kolem skupiny o titul drží pátou příčku ostravský Baník, mohou na ní ale skončit i Mladá Boleslav nebo Slovácko.



Jenomže jaro, a zvlášť jeho poslední týdny a měsíce, vypadá úplně jinak. Bilance za trenéra Horejše je skvělá, z jedenácti posledních zápasů sedm výher a dvě remízy, porážky jen se Spartou a se Slavií. Kde se to podle vás vzalo?

Podle mě nás v lize výrazně nakoplo vydřené vítězství nad Karvinou. Je ale třeba vidět i to, že vlastně celé jaro bylo výsledkově výborné. Ukazovala to už příprava. Neporáželi jsme týmy z třetí ligy, což by bylo také důležité, ale měli jsme za soupeře velmi kvalitní týmy Šachtar Doněck, Austrii Vídeň, Olomouc, Trnavu. Výborné týmy a ani jednou jsme neprohráli. S tím, co prožíváme teď, je možno říct, že to je skoro úchvatné.

V sobotu budete v asi hodně zaplněné aréně hájit jednobrankový náskok ve finále skupiny o Evropu. Co čekáte od souboje s Teplicemi?

Že i když na tom jsme lépe než soupeř, není zdaleka rozhodnuto. Teplice mají svoji sílu, ukázaly ji i doma, i když prohrály, hrají velmi dobře. Budou chtít finále zvrátit ve svůj prospěch. Očekávám otevřený, atraktivní fotbal před výbornou kulisou.

Nedostaví se tlak z toho, že jste za současné situace mírným favoritem? Jak říkám, rozhodnuto není a pro nás je to stále jen naděje. Vzpomínám si, že také tehdy s námi nikdo nepočítal, my si poslední zápasy hlavně chtěli užít a vyšlo nám to. Teď je to hodně podobné.

Na lepšího z finálové dvojice čeká zápas o postup do předkola Evropské konferenční ligy na hřišti pátého týmu skupiny o titul. Před nedělním posledním kolem ho drží ostravský Baník, ale možná blíž k němu má Mladá Boleslav. Jak to vidíte vy?

Také bych se k tomu přikláněl, uvidíme, jak to dopadne.

Byla by šance?

Myslím si, že v tom posledním zápase bude cesta do Evropy vzhledem k vyrovnanosti týmů otevřená pro všechny. Ať už do toho zápasu z našeho finále půjdeme my, nebo Teplice.

Teplický útočník Josef Švanda vede míč v utkání proti Hradci Králové.

Zítřejším zápasem skončí v Hradci sezona ligová, ale pak v nové aréně přijde její vyvrcholení zápas české reprezentace se Severní Makedonií. Co tomu říkáte?

Že to už je skoro pohádka. Deset patnáct let jsme věřili, že fotbal v Hradci by mohl pozvednout nový stadion, a myslím, že se to daří. Mít tady generálku před odjezdem na EURO je něco mimořádného. Byla také za dvě hodiny vyprodaná a už jen to ukazuje, jak se změnilo dění kolem fotbalu a klubu v Hradci. Máme za sebou sezonu, kdy se nám dařilo arénu vyprodávat, dostávat do ní nové fanoušky bez ohledu na věk. Tohle je cesta.