Proti Frťalovi o Evropu? Už teď? Ředitel Hradce vyhlíží finále proti kolegovi

Saboua a Frťalu pojí letitá fotbalová spřízněnost. Oba fotbalově dlouho patřili do severních Čech a oba spolu položili základ současnému působení Hradce v nejvyšší soutěži. Před šesti lety si totiž Sabou do Hradce Frťalu přivedl a společně se pak spolupodíleli na vybudování týmu, jenž před třemi lety vrátil Hradci první ligu.

Nyní půjdou proti sobě na úrovni, o jaké Sabou ani Frťala ještě před pár měsíci ani neodvažovali doufat. „Že to bude už teď, to bych opravdu nečekal. I proto, že třeba u nás jsme ještě před pár dny v souvislosti s touto sezonou prožívali trochu něco jiného,“ připouští hradecký sportovní ředitel.

Jen pro připomenutí: Teplice v posledních sezonách nijak nezářily a spíše než evropské poháry je zajímalo, zda nebudou mít problémy se záchranou. A Hradec? Ještě na startu jara na tom byl podobně.

Teď je ve hře možná až nečekaná příležitost. A váš kamarád má stejnou, ale dosáhne na ni jen jeden z vás. Co jste si k tomu řekli?

Volali jsme si hned v neděli, když jsme jeli z Olomouce a oni se vraceli z Liberce, kde také potvrdili postup.

Co jste si řekli?

Že si voláme teď naposledy, protože od pondělí jsme soupeři. (smích)

Nějaké další hecování?

Řešil se třeba náš poslední vzájemný zápas, ve kterém jsme v dubnu v Teplicích vyhráli gólem, který jsme vstřelili po Grigarově chybě už v šesté minutě. Prý jsme vyhráli hlavně proto, že měl trest a nemohl být na střídačce (trenér Frťala pykal za čtyři žluté karty - pozn. autor), kdyby tam byl, prý bychom nevyhráli. (smích)

Nyní na ní bude. Jaký to pro vás a pro tým bude soupeř?

Těžký a přiznám, že já bych raději hrál s Libercem. Mezi Hradcem a Teplicemi jde nyní o trochu větší prestiž. Hrají za ně kluci, kteří mají k Hradci velmi blízko, platí to i naopak.

K tomu kouč Frťala, který v Hradci nechal hodně výraznou stopu. Jak na tuto spolupráci vzpomínáte?

Byly to krásné tři roky, i když nebyly jednoduché. Ale skládali jsme prakticky nový tým, povedlo se to, skončilo to postupem, který byl naším cílem. Spolupráce byla výborná i proto, že Zdeno je nejen fotbalový odborník, ale také výborný člověk.

Jenomže pak v Hradci skončil a do nejvyšší soutěže s vámi nešel. Nenaštval vás tím trochu, nahrazovat úspěšného trenéra nebývá jednoduché?

Naštval je moc silné slovo, spíš bych řekl, že mi to trochu zkomplikoval a přidělal starosti. Jeho důvody jsem ale chápal, potřeboval být doma, byl dlouho pryč. Mrzelo mě však, že u toho, na co jsme se tři roky těšili, budeme bez něj. Nebylo to pro mě lehké období.

Jak komplikované bylo shánění trenéra?

Ono to bylo časově trochu delší. Zdeno nám svůj úmysl řekl už v zimě, takže my jsme hráli celé jaro o postup, ale já s vědomím, že nebudeme mít trenéra.

Potom jste se znovu sešli, ale už jako prvoligoví soupeři. Co říkáte Teplicím pod Frťalovým vedením?

Že tam znovu ukazuje, jak je dobrým trenérem. Posunul se tam od mládeže, ke které šel od nás, aby mohl být doma, ve chvíli, kdy na tom nebyly dobře. A podívejte, teď jsou ve hře o šanci dostat se do evropského poháru.

To vy ale také.

Však si to hodně užíváme. My možná i proto, že ještě před dvěma měsíci člověk uvažoval úplně jinak. I proto ani my, ani Frťala o Evropě jako o nějakém cíli raději moc nemluvíme. Podle nás obou je to spíše záležitost pro média. Ale tím samozřejmě neříkám, že nechceme vyhrávat a pokusit se uspět. Myslím si, že Teplice to mají podobné.

Hodně se vám ve zmíněných dvou měsících, v nichž jste se v tabulce posunuli až do skupiny o Evropu a vyhnuli se tak případným starostem se záchranou, ulevilo?

Opravdu hodně, proto současnou situaci beru s velkou pokorou. Člověk vždycky cítí zodpovědnost, ale teď, kdy Hradec žije díky nové aréně fotbalem, byla enormní. Byli jsme v situaci, v níž jsem jsem žil v napětí a měl snad i špatné spaní. Naštěstí jsme se až obdivuhodně zvedli a máme klid.

A před sebou boj s trenérem, kterého dobře znáte a o němž víte, na co spoléhá. Výhoda, nebo nevýhoda?

Těžko říct. Pravdou ale je, že Zdeno u sebe má jako asistenta Ondru Prášila, který s ním byl po ty tři roky i u nás, takže nás mají dobře přečtené.

Jaké jsou Teplice pod jejich vedením?

Je to velmi dobře složený tým, výborně organizovaný s rychlým přechodem do útoku, se skvělými útočníky. V týmu mají vysoké, dobře hlavičkující stopery, takže těží i z výborných standardních situací. Tým, který je nepříjemný pro každého a který se neporáží snadno.

To se ale říká i o Hradci...

To je pravda, možná i proto čekám férový boj.

Trenéři soupeře znají vás, vy naopak víte, na co spoléhají oni. Za tři roky společné práce jste jistě poznal, jak nynější teplický trenér fotbalově přemýšlí. Poradíte těm vašim, na co se připravit?

Pochopitelně, že jsem s našimi trenéry v každodenním kontaktu, ale do práce jim nemluvím. Je to tvůrčí činnost, kterou mají zmáknutou, navíc náš trenérský štáb bude i na tohoto soupeře určitě dobře připraven.

Na rozdíl od semifinále hrajete první finálový zápas na hřišti soupeře a až odvetu ve své nové aréně. Výhoda?

Možná trochu ano, ale dnes už je to skoro jedno. Všichni se dobře znají, vědí co čekat. Pro nás bude hlavní snaha v Teplicích uhrát výsledek, který by pro nás byl do odvety nadějný. Postoupit budeme chtít určitě oba. Hlavně bych byl rád, kdybychom navázali na současné výkony a mohli si říct, že jsme na hřišti nechali všechno, co v nás je.