Friisův asistent bude Dán. Sparta jedná s holohlavým hromotlukem z Göteborgu

IFK Göteborg v sobotu po poledni oznámil, že Jens Berthel Askou u týmu končí a že odchází do Sparty. Informaci o jednání vzápětí potvrdila i Sparta.

„Jsem vděčný, že jsem tady mohl být,“ řekl Berthel Askou pro klubový web. „Byl to neuvěřitelný rok. Hodně jsem se tady jako trenér naučil. Odchod do Česka je pro mě zásadní rozhodnutí. Sparta je stejně jako IFK velký klub s velkými ambicemi a to mám rád. Rád bych IFK poděkoval, že jsem tu mohl pracovat.“

IFK Göteborg @IFKGoteborg 🔵⚪️| Jens Berthel Askou köps loss från sitt kontrakt – och går till tjeckiska mästarlaget Sparta Prag.



Jedenačtyřicetiletý kouč byl v Göterborgu od loňského léta, převzal tým v hodně složité situaci, ale zachránil ho v nejvyšší švédské soutěži, která se hraje systémem jaro - podzim. I letos v polovině sezony bojuje tým o záchranu, ale u fanoušků je Berthel Askou nesmírně populární a klub si jeho práce váží. Proto jeho žádost o odchod do Sparty zrovna nepřivítal.

Sparta po nedávném odchodu úspěšného Briana Priskeho do Feyenoordu skládá nový trenérský štáb. Z asistenta povýšil Lars Friis, takže Berthel Askou by měl nastoupit na jeho pozici.

S Friisem se holohlavý hromotluk dobře zná, stejně tak s šéfem kondiční přípravy Christianem Clarupem, který by měl ve Spartě pokračovat, přestože by si ho Priske rád vzal s sebou do Nizozemska.

Berthel Askou je někdejším robustním stoperem, vyrostl ve vyhlášené akademii Midtjyllandu. Dánskou ligu hrával za Silkeborg či Esbjerg, sezonu odkroutil v turecké Kasimpase. Nastupoval v druhé nejvyšší anglické soutěži za Millwall a Norwich. Za Esbjerg sbíral starty v Evropské lize.

Kariéru končil jako hrající asistent v druholigových dánských klubech Skive a Thisted. Od léta 2017 pracoval jako asistent ve Vendsyssel FF, o rok později tým převzal jako hlavní kouč a dovedl klub do nejvyšší dánské soutěže. Po sestupu na jaře 2019 zamířil na Faerské ostrovy, kde působil v HB Tórshavn.

Od ledna 2021 vedl dánský prvoligový Horsens, s kterým sice sestoupil, ale další sezonu s ním zase postoupil mezi elitu. Po smolném pádu do druhé ligy zamířil loni do Švédska, kde měl smlouvu do roku 2026.