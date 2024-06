Kalabiška po šesti letech opouští Slovácko, míří do Pardubic

„Jsme rádi, že se Honza stane od 1. července naším hráčem. Je to zkušený hráč, jeho velkou výhodou je, že kromě levého kraje obrany může být využitelný i v jejím středu. Honza se stává naším kmenovým hráčem, pomůže nám svojí zkušeností, ale nejen to. V lize jsme měli nejmladší kádr, ale také ten výškově nejnižší. Proto jsme rádi, že jsme přivedli vysokého hráče, což Honza rozhodně je,“ řekl pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.

Kalabiška odehrál v lize 294 zápasů, v nichž vstřelil 35 branek. Hrál i za Příbram, Brno, Mladou Boleslav, s níž získal domácí pohár, a Karvinou, působil také v dresu slovenské Senice, kde se v sezoně 2014/15 stal jedním ze dvou nejlepších střelců ligy. Se Slováckem vybojoval v roce 2022 pohár, následně si s ním zahrál i skupinu Evropské konferenční ligy.

„V Uherském Hradišti jsem působil šest let, zvykl jsem si tam, ale teď je přede mnou nová výzva. Mám chuť ukázat se v novém prostředí v co nejlepším světle. Chci hrát co nejvíce v základní sestavě, to je moje osobní ambice. Samozřejmě chci pomoci týmu k co nejlepším výsledkům. Musíme mít jen ty nejvyšší cíle, proto bych rád s týmem v tabulce zabojoval o první šestku. Jsem tak od pana Svědíka naučený z mého předchozího angažmá,“ připomněl Kalabiška trenéra Slovácka, který po sezoně u mužstva skončil.