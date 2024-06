Zase žolík Weghorst. Potřetí skóroval z lavičky, ráno říkal přítelkyni: Rozhodnu!

Byla to jen nenápadná skákavá přihrávka, která si směle klestila cestu pokutovým územím. Weghorst už tušil, že je jeho, sprintem se dostal před obránce a levačkou nechytatelně dorazil pod skákajícího gólmana Szczesného.

Ten ani neměl moc daleko k zákroku, ale rychleji už padnout nemohl. Rána prošla pod hrudníkem a rukou. Byla to nejrychlejší trefa od střídajícího nizozemského hráče, Weghorstovi stačily dvě minuty a osmnáct sekund.

„Říkal jsem ráno přítelkyni, která nevěděla, jestli na zápas přijít: bude to nerozhodně, 0:0 nebo 1:1 a dvacet minut před koncem rozhodnu. Bylo to o něco později, ale takhle jsem to prostě cítil. To tak někdy je,“ líčil do kamer nizozemské veřejnoprávní televize NOS.

Nizozemcům se ulevilo, protože dlouho předtím čelili několika polským nebezpečným pokusům. Jejich soupeř se postupně osmělil, přečkal několik tutovek i díky skvělému brankáři Szczesnému a vypadal, že by snad mohl zápas převrátit na svojí stranu.

V tom se ale u postranní čáry ukázal Weghorst se svým vycvičeným gólovým instinktem.

Vždyť je podle Opta dat teprve druhým Nizozemcem, který třikrát za sebou naskočil za národní tým z lavičky a skóroval. Poprvé před deseti dny proti Kanadě, před šesti proti Islandu a teď proti Polsku. Tím prvním žolíkem byl Jan Vennegoor Hesselink, bývalý hráč PSV nebo Celtiku, v sezoně 2007/08.

Nizozemec Wout Weghorst střílí Polsku gól. Nizozemští fotbalisté se radují z gólu.

Weghorstovi systém v reprezentaci vyhovuje. Je fyzicky silný, má skvělý výběr místa a přichází do unavené obrany, kterou předtím větrají rychlí Depay, Simons nebo Gakpo, jehož tečovaná střela zapadla do sítě poprvé.

Přitom to byli Poláci, kteří šli v Hamburku překvapivě do vedení. I bez kanonýra Lewandowského se prosadili po rohovém kopu, když na přesný míč naskočil Buksa a hvězdného útočníka obstojně zastoupil. Šanci měl ještě jednu, ale z těžké pozice selhal.

„Byli jsme lepším týmem, ale musíme se naučit využívat šance, protože jinak si zbytečně zavaříme,“ řekl Weghorst.

I jeho soupeře bude mrzet, že nevyužil dobré příležitosti, které hlavně v závěru trápily gólmana Verbruggena, mimochodem třetího nejmladšího brankáře v historii Eura.

Gólová střela Wouta Weghorsta v přiložené grafice.

I díky němu může být Weghorst zase oslavován. Je takovým světoběžníkem, v kariéře už vystřídal osmičku klubů. Když pálil na zmíněném mistrovství světa před dvěma lety, byl hráčem tureckého Besiktase. Nizozemský fígl záložníka Koopmeinerse při rozehrání standardní situace tenkrát obletěl svět, Weghorst ho měl natrénovaný z Wolfsburgu.

Jeho dvougólové představení ho v zimě vystřelilo do Manchesteru United, ale ve velkém klubu paběrkoval. I proto zase sestoupil o stupínek níž a posílil německý Hoffenheim. V něm zase ožil a v aktuální sezoně nastřílel sedm ligových gólů a dostal klub do základní fáze Evropské ligy.

Je to velký profesionál, což připomíná známá příhoda z nizozemského Emmenu, kde v chlapském fotbale začínal. Nevybíravě tenkrát kritizoval nezdravé stravování, když ve druholigovém týmu servírovali hamburgery a smažená kuřata. Od té doby ušel velkou cestu a postupně se smířil s tím, že na té nejvyšší úrovni bude spíš žolíkem.

Ale podívejte, jak mu ta role sedí.