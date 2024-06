Často marodil, teď si Pilař v lize vytvořil maximum. Poslouchal jsem tělo, říká

„Věnuji se sobě a svému tělu hodně moc, ale samozřejmě se musí všechno sejít,“ říká protřelý borec, který tím navázal na svou dávnou první hradeckou sezonu. Před 13 lety si v ní sice zapsal o dvě utkání méně, ale na hřišti strávil o 37 minut více času než letošních 2241. Nikde jinde ve své dlouhé a úspěšné kariéře neodehrál za jednu sezonu větší porci ligových zápasů.

Pro úplnost je třeba dodat, že při angažmá v Plzni a v Jablonci měl tři sezony, kdy díky pohárovým duelům odehrál celkem víc zápasů než letošních třicet. Na jeho ligovém počinu to ale nic nemění.

Skrývá se za ním něco zvláštního, co by vás neustálých zranění zbavilo?

Neřekl bych, je to hlavně v poslední době dost podobné. Občas potřebuji drobnou úlevu, ale nebylo toho moc. Někdy jsem víc cvičil, jindy zase regeneroval. Prostě jsem poslouchal svoje tělo a byl jsem rád, že mi moji přátelé a lidi kolem naslouchali.

Nutná je jistě spolupráce a tolerance ze strany trenérů a dalších...

Určitě a chci poděkovat všem, kteří se o mě během sezony starali. Už když jsem v přípravě potřeboval oddych, dopřáli mi ho a já jsem pak mohl odtrénovat zbytek naplno. Do sezony to moc pomohlo, proto jsem byl dobře připravený, měl jsem dobrou fyzičku. Doufám, že další ročník bude podobný, udělám pro to všechno.

Premiérová sezona v nové aréně vrcholila báječně, ač nakonec skončila porážkou v rozhodující bitvě o Evropu. Jak se na to s odstupem několika dnů díváte?

Kdyby nám někdo před třemi měsíci řekl, že budeme hrát poslední kolo o Konferenční ligu, asi bychom mu nevěřili. Udělali jsme v posledních zápasech velký kus práce. Bohužel přišel poslední duel, kde se to sešlo špatně. Nechci se ale vymlouvat, výkon na hřišti od nás nebyl úplně dobrý a pak už jen v deseti to bylo těžké, tahali jsme za kratší konec. Bohužel jsme to nezvládli.

Kdy bylo v sezoně nejhůře? Chvílemi to přece vypadalo spíš na boj o záchranu.

Na to si vzpomínám velmi dobře, bylo to před derby s Pardubicemi a před zápasem s Karvinou. Oba zápasy jsme potřebovali zvládnout. Naštěstí se to podařilo a tím jsme se nastartovali. Byly to těžké duely, ale ukázali jsme v nich naši sílu, vyhráli jsme je a udělali si zbytek sezony krásný.

Nepřepadal vás právě v těch zmíněných chvílích strach, že to nemusí dopadnout dobře? Vždyť jste hráli na novém stadionu a případný boj o holou záchranu by asi nebyl příjemný.

Obava tam určitě byla, třeba baráž jsem rozhodně nechtěl hrát. Snažil jsem si to nepřipouštět, naopak jsem věřil, že máme dobrý tým a velkou podporu od fanoušků, což se potvrdilo. Zápas s Pardubicemi jsme vyhráli zcela zaslouženě, navíc dobře jsme i hráli. Byl to první klíč k tomu, aby sezona byla úspěšná.

A to také pro vás osobně. Vedle počtu odehraných minut máte i skvělou produktivitu. Šest branek a pět asistencí, to vás jistě musí potěšit.

Souhlasím s tím, že tahle čísla jsou perfektní, já ale hlavně koukám na tým. Netajím, že bych si je rád udržel, ale už moc dobře vím, že ve fotbale nejsou všechno. Když někdo dá centr přesně na hlavu a je z toho gól, je to ve výsledku stejné, jako když to někdo přistrčí a spoluhráč dá branku z třiceti metrů. Další může šanci založit a v zápise ani nebude. Dnešní fotbal není jen o číslech, ale já je pořád moc chci a jsem za ně rád.

Připomněl jste krásný závěr sezony, kterým vás jako trenér provedl David Horejš. Co s týmem po svém jarním příchodu udělal?

On má svoji vizi a podle ní chceme hrát fotbal, tedy hodně do ofenzivy. Navíc vždycky máme plán na soupeře, v tréninku cvičíme různé akce. Za celou kabinu musím říct, že nás tréninky baví. Tam to začíná a je to strašně důležité.

Sezona skončila, ale už zanedlouho začíná příprava na další ročník. Co na to říkáte?

Moc toho volna není a na rovinu říkám, že se mi to nelíbí. Je to pouze sedmnáct dní, navíc někdo po skončení ligy šel hrát ještě za béčko a má ho ještě méně. Myslím, že je to opravdu málo. Pamatuji si, že v minulosti jsme dovolené měli čtyři až šest týdnů. Samozřejmě je to o nastavení každého profesionála.

Pravdou je, že já bych stejně nemohl být dvacet dní bez tréninku, i kvůli mému kolenu. Přece jen bych však kvitoval volno trochu delší, kdy člověk může vypnout a může mít čas na rodinu. Bavil jsem se o volnu i s klukama, kteří hrají v cizině, tam ho mají o hodně delší. Takže jen doufám, že si kluci dobře odpočinou a já také. A že nás to nijak nepoznamená vzhledem k zraněním.

Jak si Václav Pilař během volna odpočine nejlépe?

Odjel jsem s rodinou do Turecka a budeme tu dvanáct dní. Já si odpočinu, ale určitě budu něco dělat. Jsem rád, že tu můžeme být spolu, v sezoně se jí sice věnuji, ale takhle pohromadě je to lepší. Chci, aby rodina byla šťastná a aby nás to tady bavilo.

Příští týden začne fotbalové Euro v Německu, jak se na něj těšíte?

Budeme fandit. Mám syny, jednomu je deset, druhému tři. Ten starší je do fotbalu úplný blázen. Už si tipuje výsledky, sbírá kartičky, lepí si je. Je krásné to s ním prožívat. Českému nároďáku budu samozřejmě fandit a jsem zvědavý, kdo vyhraje. Já si myslím, že Francie.

Vzpomenete si na Euro 2012 v Polsku, kde jste hrál?

Jasně. Byly to krásné časy. Chtěl jsem je zažívat déle, bohužel mi nebylo úplně přáno. Zrovna tohle Euro se povedlo, postoupili jsme do čtvrtfinále, zahráli jsme si proti Portugalsku v čele s Cristianem Ronaldem. Vždycky když u televize koukám na Euro, vzpomínám na něj a pokud ne, tak mi to manželka nebo děti připomenou.