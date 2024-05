Sestup jsem zažít nikdy nechtěl, teď jsem bez práce, hlesl zlínský Fantiš

„I kdybychom hráli sto devadesát minut, tak gól nedáme, ale samozřejmě nemůžeme sestup svádět na poslední zápas, protože těch zápasů, které jsme měli zvládnout hlavně doma, ale nezvládli jsme je, bylo moc. A to jsou přesně ty body, které nám chyběly,“ řekl dvaatřicetiletý zlínský fotbalista Antonín Fantiš.

V klubu strávil s jednou přestávkou celkem osm prvoligových sezon a v nejvyšší soutěži odehrál 336 zápasů.

Po zápase odcházel do kabiny mladý Tom Slončík zdrcený a očividně silně brečící, vystihuje to rozpoložení vašeho týmu po sestupu?

Samozřejmě je to teď hlavně pro kluky, kteří jsou přímo ze Zlína, strašně složité. Tomovi Slončíkovi naprosto rozumím.

A jak sestup z ligy prožíváte vy osobně?

Nesu to pochopitelně hrozně těžce. Tenhle pocit jsem nechtěl nikdy v kariéře zažít a teď se mi to, bohužel, stalo. Může z toho třeba vzejít to, že si bude člověk víc vážit některých věcí, které mu připadaly samozřejmé. Ta liga je prostě kvalitní a když ta kvalita mužstva na ni není taková, jaká má být, tak se nemůžeme bavit jen o štěstí nebo smůle.

O výsledku rozhodl gól z ojedinělé šance Jablonce v nastavení prvního poločasu...

...to je právě ono. Na něco se připravujeme, že budeme hrát koncentrovaně dozadu a pak dostaneme gól z ničeho. Nějak se to tam poodráželo a spadlo to do brány. To bylo pro nás hodně složité inkasovat takhle na konci poločasu, navíc Jablonec neměl do té doby opravdu nic. Naopak my jsme měli dát jen v tom prvním poločase tři góly.

Přesto jste se ve druhém poločase ještě zvedli a měli jste dalších několik tutových šancí. Čím si vysvětlujete, že jste ty góly nebyli schopni vstřelit?

Nevím... Přijde mi to, jako kdyby to bylo pro nás zakleté. Neumím si to vysvětlit. Já jsem měl hlavičku z rohu a říkal jsem si, že už to musí konečně skončit v bráně, ale míč šel pět čísel vedle tyčky. Pak šli útočníci skoro sami na bránu a vždycky trefili gólmana. Tohle byla ta naše jednoznačná chyba, že jsme to dneska nezvládli a asi to tak mělo být.

Pro Zlín je to třetí sestup v historii první české ligy, v předchozích dvou případech se návrat mezi elitu podařil shodně vždy až po dlouhých šesti letech. Dá se odhadnout, jak to bude nyní?

Upřímně, to nevím. Na rovinu vám řeknu, že já vůbec nevím, kdo tady bude pokračovat, kdo ne, kdo už má třeba podepsáno někde jinde. Do toho nevidím, ani nechci, a proto k tomu nechci ani nic říkat.

A co vy?

No, když to tak vezmu, tak já jsem, bohužel, momentálně bez práce.

Končí vám smlouva?

Tím, že jsme spadli, to tak je. O to je to všechno bolestnější a absolutně to není lehká situace.