Do Plzně jako objev sezony. Slončík? Má vášeň, na stadionu by i spal, říká kouč

Slon, jak mu ve Zlíně přezdívají, vždycky vyčníval, přeskakoval kategorie, hrál proti starším. Vyrůstal doslova na stadionu. Z terasy bytu měl Letnou, kde klub hraje svoje domácí zápasy, jako na dlani.

„Vždycky měl vášeň pro fotbal. To je první předpoklad. On by na Vršavě i spal. Kolikrát ho musela uklízečka vyhánět, aby mohla zamknout kabiny,“ usmívá se Hellebrand při vzpomínkách na Slončíkova žákovská léta.

„Odmala jsem ho viděl na Vršavě jen s balonem. Je to dědičné,“ připomíná bývalý zlínský trenér Bohumil Páník fotbalové geny.

Táta Petr kopal za Zlín a Slovácko, vzdálený strýc Radek za Baník, jeho mladší bratr Šimon, který se před pár dny vrátil z Eura do 17 let, se předloni odstěhoval do Prahy a roste ve Slavii.

Odborníci na Slončíkovi oceňují techniku, kreativitu, zakončení. „I když není svalově dotvořený, má vynikající švihovou střelu,“ vypíchl Páník.

„Jeho fotbalové dovednosti jsou na vysoké úrovni,“ přitakává Hellebrand.

„Pomohlo mu, že šel hodně brzy do ligy,“ připomíná, že Slončík debutoval v nejvyšší soutěži pod trenérem Pavlem Vrbou loni v únoru v domácím zápase proti Spartě ve věku 18 let, 2 měsíce a 4 dny. Jen o dva měsíce později než v květnu 2017 Hellebrandův nejstarší syn Patrik.

„Fotbalově jsou si podobní, ale hrají na rozdílných postech. Tom je zakončovatel, hodně jde do vápna, střílí góly. Patrik šance spíše připravuje, hraje o řadu níže. Kdyby hráli spolu, Patrik by nahrával, on dával góly,“ míní táta Hellebrand.

Paralel by se našlo více. Oba už v útlém věku opustili Zlín. Patrik Hellebrand přestoupil záhy po dovršení plnoletosti do Slovácka a přes Slavii, Opavu a České Budějovice zakotví od příští sezony v polském Górniku Zabrze.

„S odchodem pospíchal, nebyl fyzicky dobudovaný. Až teď ve 25 letech se stává výborným hráčem. Dospět potřebuje i Slončík,“ soudí Páník. Ve Zlíně stihl za jeden a půl sezony 45 prvoligových startů s bilancí 7 gólů a 4 asistence.

„Na trhu jsou takoví hráči nejžádanější, odcházejí daleko dříve než v minulosti,“ vnímá Hellebrand.

Blonďatý šikula okamžitě zaujal movitější kluby, za lepším se ale vydá až poté, co tento týden odmaturoval na zlínské obchodní akademii. Mládežnického reprezentanta vábily Plzeň a Liberec s novým majitelem Ondřejem Kaniou, přetahovanou nakonec vyhrála Viktoria. Zlín by svůj klenot neudržel, ani kdyby se mezi elitou zachránil. Přestup na západ Čech by měl být oficiálně oznámen příští týden.

„Je poctou pro všechny z akademie, když míří talentovaný hráč ze Zlína do světa, do lepšího týmu,“ podotýká Hellebrand.

„Plzeň má zkušeného trenéra (Miroslava Koubka), pravidelně hraje evropské poháry. Vybudovali komplex, kde je tréninkové centrum, vyhřívaný trávník, rehabilitační linky, jsou hodně daleko. Je to silný klub s vyjasněnými majetkovými poměry. O Liberci nejsem přesvědčený,“ schvaluje i Páník západočeskou cestu.

Přesun z provinčního klubu do ambicióznějšího Slončík podle Hellebranda zvládne. „Je zdravě sebevědomý, hodně si věří. Otázkou je, jestli ještě nezařadí nějaký mezistupeň,“ uvažuje Hellebrand.

„Pořád je mladý, učí se. Dospělý fotbal je o taktice, defenzivě, presinku, represinku, komunikaci se spoluhráči. Musí pochopit, že některé věci se dělají maličko jinak.“

Každopádně Slončík míří vysoko. Kam až to může ze Zlína dotáhnout? „Je to věštění z koule. Všichni, co ho známe, mu přejeme zdraví. Pak jsou možnosti neomezené. Záleží i na štěstí. Někdo skončí v Plzni, jiný v United.“