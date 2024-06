V Portugalsku zůstal sám. Horníček o své cestě i CR7: Pro lidi národní poklad

Loni v létě mu zmizel brankářský kolega a velký kamarád Matouš Trmal, jenž se z tříletého dobrodružství v Guimaraesi a v Marítimu na ostrově Madeira vrátil zpátky do Česka, konkrétně do Mladé Boleslavi. A David Jurásek, který minulé léto přestoupil ze Slavie do Benfiky, zase v lednu zamířil na hostování do Hoffenhiemu.

Portugalsko – Česko V úterý od 21:00 ONLINE

„Až zpětně jsem si říkal, že jsem mohl Davida při příchodu v Portugalsku aspoň přivítat a napsat mu zprávu nebo zavolat, i když jsme se dřív neznali,“ vykládal Horníček. „Na druhou stranu: musel být z Benfiky, fanoušků tam a nového prostředí tak vyvalený, že jsem ho nechal raději být. Nakonec jsme stihli jediný vzájemný zápas, který jsme navíc oba proseděli na lavičce, což mě mrzí. Snad se ještě vrátí a dostane příležitost.“

Kdo neví, tak Horníček je mladý český gólman, který už od sedmnácti působí v portugalské Braze. Vybrali si ho také na základě výkonů v mládežnických reprezentacích, kde zaujal. On se kroku do neznáma nebál a nelituje. „I když jsem si první dny pobrečel a dodnes se mi občas stýská, protože jsem od domova daleko, vím, proč jsem tady. V rodině na mě jsou pyšní a já makám dál.“

Nejen proto, aby se o něm v Česku vědělo zase o něco víc. Ale hlavně, aby se v Braze, klubu s výjimečným stadionem přímo pod skalnatým svahem Monte Castra, dostal do brány.

V uplynulé sezoně zůstal dvojkou za ostříleným třicátníkem Matheusem, který je považován za klubovou legendu. S týmem Horníček objel i zápasy Champions League na Realu Madrid či v Neapoli. Odchytal dohromady čtyři soutěžní utkání a slavil triumf v Ligovém poháru. V nejvyšší domácí soutěži má ovšem pořád jen dva starty a marně čeká na další.

Pouze na dálku tak sledoval, jak rychle během posledních měsíců vyletěli jeho brankářští kolegové z českých mládežnických výběrů Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš

„I díky nim vím, že stačí, aby přišla odkudkoli jedna pořádná šance. A hned vás to může vystřelit do nečekaných výšek,“ říká Horníček.

Kovář i Jaroš odešli z Česka rovněž v mladém věku. Postupně se zlepšovali, dospěli a ve správnou chvíli udělali krok vpřed. Kovář se přes Spartu vyhoupl do Leverkusenu, jednoho z nejlepších týmů Evropy. Jaroš přijal rakouskou výzvu v Grazu a nedávno oslavil double.

Oba jsou v týmu pro Euro.

Co na to Horníček? „První cíl je zkusit si vychytat místo v Braze. Novému trenérovi chci dokázat, že se na mě může spolehnout, když mi dá šanci. A když to nepůjde, jsem otevřený různým možnostem včetně hostování. Ostatně právě Víťa s Matějem mi ukázali cestu.“

Kdo ví, jestli se věci nedají do pohybu už v dalších týdnech. Pokud ne, Horníček, téměř dvoumetrový blonďák původem z Vysokého Mýta, načne v Braze svůj pátý rok. „Letí to,“ kývne.

Na jihu Evropy zvládl náročnou dobu covidu, kdy se s ostatními cizinci z týmu nudil zavřený na intru. Dávno se naučil jazyk, který byl mezi neanglicky hovořícími spoluhráči i trenéry nutností. A v Portugalsku si zamiloval třeba i typické koláčky pastel de nata, kterými prý občas kompenzuje v Česku oblíbenou bageterii.

Ale zpátky k fotbalu, kterým Horníček v zemi Cristiana Ronalda žije především.

Radši nikomu neříkejte, že větší sympatie vždycky choval k Argentinci Messimu, protože takový názor se v Portugalsku neodpouští. Nebo jak trefně a se smíchem poznamená sám Horníček: „Je to tak trochu sociálně neakceptovatelné.“

Češi v Portugalsku Jedna z nejtechničtějších soutěží v Evropě jako by Čechům dlouhodobě neseděla. Brankář Matouš Trmal se loni vrátil do Česka, Lukáš Horníček svou šanci pořád ještě nevzdal. Blíž k domovu se z jihu nedávno rychle pakoval levý bek David Jurásek. Dřív v Portugalsku váleli například Karel Poborský (Benfica) či Pavel Horváth (Sporting). Pouze v jejich stínu neprávem zůstává angažmá Lubomíra Vlka, současný sportovní ředitel z Karviné vyhrál na začátku devadesátek v Portugalsku dva tituly i pohár jako hráč Porta. Mimochodem, zajímavá byla i krátká portugalská anabáze útočníka Tomáše Skuhravého: ve Sportingu vydržel dva měsíce, protože po jednom zápasů, v němž ani nenastoupil, se zapomněl v jednom z lisabonských barů. Druhý den boural se svým mercedesem a nedlouho poté dostal padáka.

„Ronaldo je v Portugalsku opravdu top idol pro všechny hráče. Národní poklad, symbol, osobnost,“ popisuje český gólman.

Ostatně i v devětatřiceti letech má být slavná CR7 tahounem reprezentace na Euru

„Jediné, co mě před turnajem mrzelo, bylo, že se do závěrečné nominace nevešel nikdo z mých spoluhráčů z Bragy. Nakročeno měl hlavně Ricardo Horta, náš kapitán, který předtím jezdil na většinu srazů a je to skvělý sebevědomý útočník. Trenér Martínez mu ale těsně před nominací volal, aby mu oznámil, že ho bohužel nebere. Podobné to bylo s Brumou.“

V portugalské nominaci chybí také sedmatřicetiletý Joao Moutinho, který do Bragy přišel dohrát kariéru. Po suverénním Ronaldovi je druhý v počtu reprezentačních startů, má jich 146.

„Hroznej frajer,“ vypálí Horníček ani nemrkne. Moutinho dřív působil ve Sportingu, Portu, Monaku a Wolverhamptonu. S Portugalskem vyhrál před osmi lety Euro. „Náš tým s ním má najednou úplně jiný náboj, hlavně v první polovině sezony nám neskutečně pomáhal. Fakt je to rozený vítěz, což se snaží přenášet na ostatní. Techniku s míčem má neskutečnou. I když ho soupeři občas i ztrojovali, stejně si dokázal poradit. Nesmysl,“ kroutí hlavou mladý brankář, který tak na Euru bude sledovat alespoň bývalé spoluhráče z Česka.

V mládežnických kategoriích se potkal třeba s Martinem Vitíkem, Tomášem Vlčkem nebo Matějem Juráskem.

„Musím říct, že je super, jak v poslední době i v nejlepších českých týmech dostávají šanci mladí kluci. A navíc se to přenáší i do reprezentace. Vždyť i na brankářském postu je to posun. Už nemusíte čekat do osmadvaceti, než budete v uvozovkách dostatečně vyzrálí. Matěj Kovář za sebou má v Leverkusenu sezonu jako prase a na Euru může chytat, top třída. Víťa Jaroš je skvělý oběma nohama, gólman pro budoucnost.“

Horníček se mezitím potichu pere o roli jedničky v jedenadvacítce, což může být slušná výchozí pozice do příštích let. Dalším krokem ale musí být pravidelné vytížení v klubu, ať už v Braze, nebo kdekoli jinde.

Bez něj to přece výš nepůjde.