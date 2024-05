Zdaleka nejsme zachránění, shodují se karvinský Ciupa a budějovický Králik

Fotbalisté MFK Karviná se neohlíželi na to, že by jim k účasti v baráži stačila remíza a vzhledem k prohře Zlína v Jablonci 0:1 i porážka... V posledním utkání prvoligové nadstavby porazili České Budějovice 1:0 a uhájili 14. místo.

Pořádně si oddechli i Českobudějovičtí, zůstali patnácti.

Oba celky půjdou do baráže s druholigovými soupeři, Karvinští proti Vyškovu, Českobudějovičtí se zahrají jihočeské derby s Táborskem. Hrát budou 30. května a 2. června.

„Byl to nejtěžší zápas v mé kariéře,“ přiznal karvinský brankář Jiří Ciupa. „A byl i první, v němž jsem byl pořádně nervózní. Bylo to moc důležité utkání a o to sladší je, že jsme ho zvládli.“

Termíny baráže 1. utkání: čtvrtek 30. května

Vyškov vs Karviná Budějovice vs Táborsko odvety: neděle 2. června

Táborsko – Budějovice

Karviná – Vyškov

Přiznal, že na jeho nervozitě se odrazily i nezdary v předešlých střetnutích. „Hlavně, když jsme vedli a nedotáhli zápasy k výhrám, ať už v Jablonci (2:3), anebo doma se Zlínem (2:2). Každý zápas, i když se na něj snažíte nemyslet, vám furt šrotuje v hlavě. Ale dneska jsme podali fantastický týmový výkon a díky tomu jsme to zvládli.“

Českobudějovičtí s přibývajícími minutami museli pozorně sledovat duel v Jablonci, aby Zlín nevyhrál.

„Naštěstí se na hřiště nesmí brát mobilní telefony, takže až tak jsme to nesledovali,“ usmál se českobudějovický obránce Martin Králik. „V poločase něco padlo a když se blížily poslední minuty, nějaké pokyny jsme dostali. Ale hlavně řešíte to, co máte dělat na hřišti.“

Podotkl, že jak oni, tak Karvinští hráli i přes důležitost souboje slušný fotbal. „Nevypadalo to jako boj o záchranu. Dalo se na to dívat. Byly tam pěkné akce. Nás ale několikrát podržel brankář Šípoš.

Odmítl však, že mohou být spokojeni. „V lednu jsme si dali cíl dostat se nejméně do baráže, čehož jsme i přes dnešní prohru dosáhli. Jaro bylo pro nás velmi náročné a nějaký první mezistupeň jsme udělali. Teď nás čeká ještě druhý a mnohem těžší,“ upozornil Martin Králik.

Že zdaleka není konec si uvědomují i karvinští fotbalisté.

„Je to jen jeden z krůčků, který jsme zvládli. Věděli jsme, že zápas bude obrovsky těžký, i když nám stačí i remíza, ale na to se nedá hrát. A teď máme další dva důležité zápasy před sebou. Na baráž se musíme nachystat hlavně v hlavě a musíme ji zvládnout,“ burcuje Jiří Ciupa, který do závěru ligy naskočil místo zraněné jedničky Dominika Holce.

Připustil, že to nebylo vůbec snadné. „Domino chytal skvěle a o to je pro druhého gólmana složitější nahradit ho. Byl velkou oporou mužstva, měl výborné zákroky,“ připomněl Ciupa. „Ale musím pochválit kluky, jak mi v defenzivě pomáhají, jak skáčou do střel.“

Martin Králik upozornil, že účast v baráži je pro České Budějovice o to cennější, že je už v zimě mnozí odborníci odepisovali.

„Někdy jsme se stříleli do noh i sami. Bylo to pro ten kolektiv náročné. Ale přišlo mi, že ty okolnosti nás stmelily,“ řekl obránce.

Takže může být na své mužstvo hrdý?

„To budu, až pokud zvládneme baráž,“ odpověděl. „Věřím, že uspějeme, protože takový půlrok jako tady jsem ještě nikdy nezažil. Jsem trochu v emocích. Kabina se semkla, dělaly se neskutečné věci, ale parta byla fakt dobrá.“

Českobudějovické tuto sezonu srážely i ekonomické problémy. Zlepšila se situace?

„Je stejná, pokud se k tomu můžu takto vyjádřit. Dějí se zajímavé věci, ale nechci to komentovat. My v šatně řešíme fotbal a uděláme maximum, aby Dynamo zůstalo prvoligové,“ zdůraznil Martin Králik, který už ví, že po sezoně odejde. „Poslední dobou se se mnou nedalo mluvit, fakt to bylo náročné. Za ty čtyři roky jsem si město i klub oblíbil a nechci, aby spadl do druhé ligy. Ti lidé si to nezaslouží.“