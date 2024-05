Baráž s Dynamem? To nevymyslíš. Novák povede Táborsko proti svým

Dnes se 34letý zadák postaví jako kapitán proti celku, kde nastoupil k 249 ligovým soubojům. A půjde o hodně. Na budějovickém stadionu od 18 hodin začne barážový dvojzápas o prvoligovou příslušnost pro příští ročník.

Kdo by to byl před dvěma lety řekl, co?

Já určitě ne. Takový příběh, to nevymyslíš. Ale stalo se, nechal jsem se přemluvit do Tábora, kde mě to znovu chytlo a moc baví. Důležité je, že mi drží zdraví. A teď to vyšlo v baráži na souboj s Dynamem.

Co vám naskočilo v hlavě, když bylo jasné, s kým budete hrát?

Poslední zápas jsem nehrál, takže jsem najednou sledoval naše utkání, jak hraje Dynamo i Zlín v lize a jak to celé dopadne. Měl jsem dobrý pocit, že se Budějovice dostaly do baráže, ale když jsem pak zjistil, že hrajeme proti nim, tak se to ve mně míchalo. Až na krátké výjimky jsem tam strávil celou kariéru.

Jste pořád v kontaktu s některými bývalými spoluhráči, trenéry nebo realizačním týmem?

Už tolik ne. Byl jsem s Křížou (trenérem brankářů Zdeňkem Křížkem – pozn. red.), ale ten už tam není. Pár zpráv jsme si vyměnili s fyzioterapeutem Pavlem Jůnem, jinak ne. Tým se navíc za dva roky hodně změnil, takže tam tolik hráčů už ani nezůstalo.

Co bude vaše výhoda?

Soupeř je pod tlakem. Každý tým z první ligy je favoritem. Mělo by to tak být. Ale baráž byl náš cíl, porveme se o to. Je pěkné, že se postup plánoval v klubu až déle, ale sportovní šance pak nemusí přijít. To se nedá naplánovat.

V čem vidíte slabinu Dynama?

To je těžké. Ale musíme je dostat pod tlak. Být agresivní, mít stoprocentní nasazení a být důrazní hlavně ve vápnech. Na to Dynamo celou sezonu doplácelo.

Napoví už první utkání?

Určitě. Pro nás je klíčové, abychom přivezli na nedělní odvetu do Tábora přijatelný výsledek. Doma jsme hodně silní, venku je to jak kdy. Skvělé by bylo si přivézt třeba remízu. Doma přijde hodně lidí, pro řadu kluků to bude poprvé, kdy nastoupí před takovou návštěvou.

Byly by pro vás Zlín nebo Karviná přijatelnější?

Těžko říct, ale Zlín by byl pro druholigový tým porazitelný. Osobně jsem si ho přál, popřípadě Karvinou. Ale baráž je specifická, může se stát cokoliv. Ligový tým si uleví, že se vyhnul sestupu a jde na druhou ligu, ale stačí prohrát první zápas a jsou pod tlakem. Každopádně jihočeské derby v baráži, to je pro region velmi atraktivní.

Jihočeská derby znáte z druhé strany. Hrál jste za Dynamo, které s Táborskem nikdy neprohrálo. Jak na to vzpomínáte?

Bylo to vždy hodně zvláštní. Nejprve si kluby pomáhaly, pak nastala rivalita a bylo to hodně vyhrocené. Po postupu Dynama do ligy se to zlomilo. Každopádně jestli platí taková série, tak každá přece jednou končí, ne?

Co pro váš tým bude nejtěžší? Přepnout na rychlejší tempo?

Určitě. To bude velký rozdíl a my se musíme co nejrychleji přizpůsobit. Je třeba být také dobře takticky připravený. Dynamo má dobré fotbalisty, takže musíme být hlavně pevní v obraně.

Pokračoval byste i v případě postupu do první ligy?

Smlouvu mám, ale museli bychom si k tomu s vedením sednout. Mám trochu jiný režim, protože k fotbalu normálně pracuji. S trenérem si vyjdeme vstříc. Na první ligu bych potřeboval být ještě jinak připravený, aby vše fungovalo. Ale musím zopakovat, že mě to v Táboře baví. Mám v šatně trochu jinou roli, jsem tam nejstarší. Mladí kluci vás donutí se vyhecovat.