Větší kvalita by měla být na naší straně, říká Budínský před baráží s Vyškovem

Ten Karvinští začnou ve čtvrtek v 18.00 v Drnovicích, odveta na jejich stadionu bude v neděli od 17.30.

Bude těžké udržet koncentraci v závěru náročné sezony? „Určitě ne,“ odpověděl Budínský. „Hrajeme už ve čtvrtek, do utkání je méně času, než kdybychom hráli až o víkendu.“ Co říká na soupeře, na Vyškov, který v národní lize skončil čtvrtý a do baráže jde jen díky tomu, že druhá rezerva olomoucké Sigmy nemůže postoupit?

„Mají hodně zahraničních hráčů, hodně jich je z Afriky. Jsou takoví nevyzpytatelní. Bude to těžké,“ upozornil Budínský.

Na soupisce Vyškova je hned dvanáct cizinců. „Oni nemají co ztratit. Zato my musíme ukázat kvalitu, ta by na naší straně měla být větší,“ doufá karvinský kapitán.

Karvinští baráž zakončí doma, což v takových případech bývá výhoda. „Ale jestli to výhoda je, se uvidí až po prvním zápase. Každopádně si musíme přivézt nějaký přijatelný výsledek,“ usmál se Lukáš Budínský.