Zkušený záložník Traoré po ročním působení končí angažmá v Plzni

Traoré do Viktorie nečekaně přestoupil vloni v červnu po pěti letech ve Slavii. Za plzeňský tým zasáhl během ročního působení do 51 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal sedm branek. V lize si za třetí celek tabulky připsal 32 startů a dva góly, v Evropské konferenční lize zasáhl do všech 16 utkání. V minulosti působil také ve Zlíně.

„Ibra prokázal přesně to, co jsme od něj očekávali a proč jsme jej vloni angažovali. Zúročil své obrovské zkušenosti, profesionalitu a byla radost s ním spolupracovat. Za to všechno bychom mu rádi poděkovali a popřáli mu jen to nejlepší do budoucna,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.