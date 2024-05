Rozjetý Birmančevič: Pomáhá mi srbská mentalita. Dlouho mi lidi nevěřili

„I proto jsem tak slavil,“ pokýval hlavou srbský křídelník, když si na tiskové konferenci sedl před novináře. „V takových zápasech jde opravdu o hodně. Pereme se o titul, sezona finišuje, tyhle góly jsou fakt hodně důležité.“

Cítíte, jak se ke konci sezony stupňuje tlak?

Vím, že na mě leží velká odpovědnost, stejná jako třeba na Haraslínovi a Kuchtovi. Lidi od nás hodně čekají, dáváme góly, nahráváme na ně, je logické, že se od nás hodně očekává. A nejde jen o góly. Viděli jste, jak třeba Kuchtič pracoval dozadu? Já se o totéž snažím taky. Ostatní to vidí, snad je to inspiruje, všichni běháme a dřeme pro Spartu. Takže ano, cítím odpovědnost i očekávání, ale nedělá mi to problém.

Jak se vůbec po necelé sezoně v Česku cítíte? Hned v prvním ročníku je z vás nejproduktivnější hráč ligy.

Víte, v Evropě už jsem toho prošel dost, mám plno zkušeností. Je mi dvacet šest, to je nejlepší věk, abych ukázal, co opravdu umím. Pracoval jsem na tom hodně dlouho. Před pěti šesti lety jsem hrál třetí ligu v Srbsku... Sem mě dovedla mentalita, odolnost. Ukazuju, že na to mám, přitom dlouho mi lidi moc nevěřili, že budu dávat tolik gólů a nahrávat na ně. Jsem možná trochu jiný než ostatní hráči v české lize, mám svou srbskou mentalitu, ta mi pomáhá. Věřím, že díky ní bych se ještě mohl posunout a jednou se dostat do předního týmu v některé z top pěti lig.

A co do reprezentace? Blíží se Euro

Vždycky za nároďák budu hrát s extra velkým zápalem, reprezentace, to je něco výjimečného. Myslel jsem, že se tam uchytím, ale naposledy jsem tam byl před víc než třemi lety... Člověk musí být pořád připravený. Je sen každého kluka se dostat do reprezentace. Když nezavolají, pochopím to, v týmu jsem dlouho nebyl, budu bojovat dál. Když se do týmu dostanu, bude to úžasné. Jsem ve věku, kdy to už dokážu docenit.

Jak blízko, nebo daleko je teď titul? Když Slavia ve středu neporazí Plzeň, můžete slavit.

Řeknu to jinak: všechno máme ve svých rukách. Sparta má hodně titulů, hodně pohárů, ten pocit zná, ví, jak se rozhodující zápasy hrají. Musíme se koukat jen na sebe a na to, abychom vyhráli zbylá utkání v lize i finále poháru. Bylo by krásné vyhrát oboje.

Jak vám je, když posloucháte fanoušky, jak skandují vaše jméno?

Hodně to pomáhá, samozřejmě. Bylo cítit, že fanoušci dobře vědí, jak důležitý zápas to byl, i z toho pohledu, že nám chybělo několik hráčů. Bývá to složité, když vám tolik kluků vypadne. Ti, kteří naskočili místo nich, ale ukázali úžasný charakter, předvedli, že jsou taky připravení. Ale zpátky k otázce: je skvělé cítit podporu fanoušků celých devadesát minut, mám z toho opravdu velkou radost. Góly dávám pro Spartu a pro ně.