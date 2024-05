Nejkrásnější narozeniny, zářil Priske po Baníku. S týmem navštíví i hokejové MS

„Sparťanský král,“ stálo anglicky ve zlaté barvě na černém tričku, které si před diváky rozbalil. „Fakt si nemyslím, že jsem někdy zažil lepší narozeninovou party,“ pravil po zápase nadšený čerstvě sedmačtyřicetiletý kouč před novináři.

„Těžko se mi hledají slova, abych vyjádřil vděk fanouškům. Ta plachta..., je to jistě něco, co si budu pamatovat nadosmrti a už se mi asi nikdy nepoštěstí zažít znovu,“ líčil.

Opakovaně ukazuje, jaká je mezi ním a příznivci energie. Před zaplněné tribuny doma i venku je chodí zdravit a hecovat už před zápasem. Na děkovačkách je pak zřídkakdy tím, koho při svém skandování fanoušci opomenou.

„Chtěl bych ale poděkovat také všem v týmu, kteří jsou prostě skvělí. Je to ta nejlepší parta, se kterou jsem kdy pracoval. Nejen v šatně, ale i na hřišti a při všech možných situacích,“ přemítal velmi dobře naladěný kouč. Kromě tradičních vtípků se pustil i do náročné češtiny, u níž ho zradilo jen skloňování.

Vzhledem k pohodě v týmu se jeho rozpoložení nelze divit, klíčový krok k obhajobě titulu mají sparťané za sebou. K osmatřicátému ligovému prvenství potřebují na Slavii nahrát už jen dva body.

Přesto jste se zejména ve druhém poločase docela nadřeli. Čekal jste, že se zápas ještě takto zamotá?

V klidu jsem rozhodně nebyl. Baník jsem nepodceňoval, mají spoustu dobrých mladých hráčů. Mají složitý styl, v lize jsou snad nejlepší v přechodu do útoku. Museli jsme být připravení na složitý závěr. Víme, že nám mohli dost zavařit, hlavně ze standardních situací. Nemyslel jsem si, že to bude snadný zápas. A určitě jsem si to nemyslel už v poločase.

V sestavě jste proti derby udělal šest změn. Který z náhradníků na vás udělal největší dojem?

Dalo se tam najít hned několik dobrých výkonů. Byl jsem rád, že jsem po dlouhé době viděl vedle sebe Markuse Solbakkena a Lukáše Sadílka. Opravdu dlouho spolu takto nenastoupili a drželi tým pospolu, bylo to fajn. Také Jaroslav Zelený si dlouhodobě drží vysokou úroveň. Nebyl to pro ně vůbec snadný zápas, hlavně psychicky. Každý věděl, jak moc důležitý je. Připomíná mi to utkání s Bohemians v minulé sezoně, což byla v podstatě stejná situace. Byla na nás veškerá tíha. A tentokrát se nám dařilo ještě lépe. Byl jsem šťastný, že jsem kluky zase viděl a taky, že dostali nějaké minuty.

Zápas dvěma góly rozhodl Veljko Birmančevič. Čekali jste už ve chvíli, kdy jste ho předváděli, že se z něj stane natolik rozdílový hráč?

Když Tomáš Rosický poprvé jeho jméno přednesl, všichni jsme cítili, že by nám mohl jeho styl hry pomoct. Je agresivní, nebezpečný pro protivníka. Hlavně díky jeho akcím jeden na jednoho a kreativním přihrávkám. Už v Malmö vypadal skvěle a předváděl dobré výkony. Taky musíte spoléhat na to, aby dobře zapadl a přizpůsobil se, což se mu ale povedlo maximálně a hned začal hrát na vysoké úrovni. Doufám, že i vy v tomto oceníte Tomášovu práci, když takové hráče umí vytipovat.

Asi by se o něm standardně tolik nemluvilo, ale opět předvedl jistý výkon Peter Vindahl, který v průběhu sezony eliminoval chyby a dál roste. Kde myslíte, že se mu lámala sezona?

Ani mě nenapadlo se na to dívat takto celkově. Samozřejmě v délce sezony můžete takových bodů najít několik, ale podle mě se celou dobu drží na vysoké úrovni, je klíčovým hráčem stejně jako byl Matěj Kovář loni. Rozdává míče, je klidný, v Evropě i v lize. Pro mě to samé ale platí i pro Vojtěcha Vorla, který tvrdě trénuje a tlačí Petera k ještě lepším výkonům.

Jak velká je pro vás ztráta Kaana Kairinena, který po utkání se Slavií musel na operaci kvůli zlomenině dolní končetiny?

Všichni na něj moc myslíme, v neděli byl na operaci, byl to pro něj těžký den, zejména z lidského hlediska, byl úplně zničený. Řekl jsem mu, ať se ohlédne za tím, co všechno už zvládl, odehrál přes padesát zápasů za nás i za finský nároďák. Vyšly mu skvělé zápasy, v nichž měl obrovský přínos. Udělal toho pro nás hrozně moc a teď se z toho musí dostat, soustředit se na rehabilitace a nakonec bude ještě silnější. Ano, bude nám chybět, samozřejmě, ale celou tu dobu bude s námi, i v tréninkovém centru. Takový je prostě fotbal, i tohle je jeho součástí. Teď za něj musejí zaskočit ostatní.