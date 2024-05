Nebyl úplně klidný, pak hráče chválil. Titul je ještě daleko, říká kouč Priske

„Pro nás těžké utkání, Slovácko je doma silné. Opticky menší hřiště, nakopávané míče na útočníky, kteří je sklepávají a křídla to sbírají. Ale nám žádný míč nepropadl, naše defenziva byla fantastická. To byl základ. A moje góly? Při prvním to byla naučená akce, na druhý jsem dostal krásnou přihrávku od Wiesnera. A chladnokrevně jsem to zakončil. Ten lob, to byla moje první myšlenka. Sice jsem mohl jít do dlouhé kličky, ale vyšlo mi to krásně. Měli jsme zápas pod kontrolou, domácí to před půlí zdramatizovali a trochu to s námi zamávalo.“