Život je příliš krátký na počítání kalorií, říká Victoria Beckhamová

Beckhamová prozradila v rozhovoru pro časopis Grazia, že byly doby, kdy se necítila dost sebevědomě, aby si sedla v plavkách na pláž a jen sledovala své děti, jak si hrají. Teď už ale neřeší, co si kdo říká o její postavě.

„Takhle vypadám. Využiji to co nejlépe, tvrdě na tom pracuji. Jsem velmi disciplinovaná v jídle, v cvičení i v tom, jak pracuji. To jsem prostě já,“ řekla. „Ale ráda si dám drink a nebudu jednou z těch, co říkají: ‚Ach, ve sklence vína je příliš mnoho kalorií‘ To je jedno. Život je moc krátký. Mějme se krásně.“

Její manžel David Beckham dříve prozradil, že Victoria jí stejné jídlo každý den: grilované ryby a dušenou zeleninu. „Bohužel jsem ženatý s někým, kdo jedl posledních 25 let to samé,“ řekl. „Od té doby, co jsem ji potkal, jí jen grilované ryby a dušenou zeleninu. Velmi málo něco jiného. Jen když byla těhotná s Harper, měla na talíři něco jiného, a to bylo úžasné. Nepamatuji si, co to bylo, ale vím, že už to pak znovu nejedla.“

Beckhamová potom prohlásila, že nechce, aby to vypadalo, že se stravuje nudně. Má svůj jídelníček a pravidelně provádí detoxy. „Jím hodně zdravých tuků: ryby, avokádo, ořechy a tak. Piji i alkohol, pokud je nějaká příležitost.“

Zajímavosti z diet Victorie Beckhamové Během turnaje Euro 2004 se říkalo, že jí jen jahody a vodu.

V roce 2009 držela dietu z bobulí a sashimi.

Podle manžela jí totéž už 25 let

Na uklidnění jí celozrnný toast se solí.

Den začíná dvěma lžícemi jablečného octa

Bývalá zpěvačka je známá tím, že je velmi vybíravá. Slavný šéfkuchař Gordon Ramsay v jednom z rozhovorů prozradil, že si jednou vyžádala salát s uzeným pstruhem a obyčejným dresinkem zvlášť. Podle jídelníčku měl salát obsahovat ještě grapefruit, avokádo, cibuli a citron, tyto ingredience však Beckhamová poručila odebrat.

Zajímavé bylo také připravovat svatební hostinu. Kuchař, který tuto hostinu připravoval, řekl španělské televizi, že to bylo velice zvláštní. Victoria Beckhamová změnila celé menu. „Bylo to smutné, dělali jsme to s celým týmem, abychom pro ně vytvořili jedinečné menu. Každopádně jídla od Victorie byla založená pouze na zelenině. Byly tam i další věci, které jsem nikdy nezažil. Po celou dobu hostiny měla na stole kokosovou vodu, misku máty a na druhé straně hydroalkoholový gel.“