Příběh teplického dobroděje: Staral se o mě Gottvald, teď se já starám o hráče

„Možná se o hráče starám proto, že se o mě kdysi takhle postaral fotbalový šíbr Jan Gottvald v Drnovicích a já se tam necítil sám. Jeho manželka mi pekla buchty,“ vzpomíná sedmapadesátiletý Měsíc, který se z kotle vyšvihl až do dozorčí rady klubu. Pozoruhodný je příběh nevšedního muže v pozadí.

Co o vás vypovídá císařský knír?

Mám rád historii, období Habsburků i Masaryka, jsem demokrat a liberál, ale knír s tím nemá souvislost. Vznikl těsně po padesátce. Na dovolené mi vousy trochu narostly a já šel poprvé v životě do barber shopu. V Dubaji se mi líbilo, jak mají vousy hezky seříznuté, říkám jim, udělejte mi s tím něco. Knír lehce navoskovali a bylo to. Já se rád liším od okolí. Stylem oblékání, účesem, vousy, snažím se nebýt v uniformě. A ono to funguje. Když někam přijedu, říkají, že to je cool.