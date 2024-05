Trpišovský dál věří v titul: Stát se může cokoli. Bořil? Neuvěřitelné, s čím dohrál

Proti Plzni, která červenobílé v aktuální sezoně v základní ligové části porazila doma i venku, se to Slavii povedlo.

„Oba předchozí duely s Viktorkou byly mnohem víc sešněrované, nám tentokrát pomohla mnohem větší otevřenost,“ cítil slávistický trenér.

A také rychlé dva góly v úvodní desetiminutovce.

Jednoznačně. Měli jsme velmi dobrý pohyb s míčem i bez něj, dobrý represink, všude jsme byli včas. Poučili jsme se, protože jsme se na utkání s Plzní hodně připravovali. Koukali jsme na předchozí zápasy a dobře věděli, že když se soupeř dostane do komfortu, je těžké mu odebírat balon. Proto bylo nutné, abychom na nich viseli hned v první fázi. A to se dařilo.

Miroslava Koubka, trenérského matadora na plzeňské lavičce, jste porazil po čtyřech porážkách. Úleva?

Hlavně jsem rád, že jsme v této sezoně konečně v lize vyhráli velký zápas. Proti Plzni je to vždycky náročné: má skvělý tým, ve čtvrtfinále Konferenční ligy dostali dva góly, předvádí skvělé výkony a s počtem bodů, který mají, by v některých minulých sezonách bojovali o titul. Opravdu musím říct: klobouk dolů před panem Koubkem. Navíc přivezli silnou sestavu.

Vám chyběl nemocný Vlček, naopak Ogbu, Zima i Chytil, kteří měli po víkendu problémy, byli v základní sestavě.

K tomu nám kvůli kartám vypadl Holeš, takže to nebyla jednoduchá situace. Vyšetření u Ogbua a Zimy naštěstí neodhalila větší problémy. Ale v nácviku byl v tréninku na pozici levého stopera nejdřív Zmrzlý. Obranu jsme chtěli postavit na Vlčkovi, jenže ten v úterý volal, že má horečky. V zápase nám pak hodně pomohl i Masopust a jeho kreativita v zakládání akcí, i když jsme s ním v poslední době tolik spokojení nebyli.

A Chytil?

Má můj obdiv. Všichni jsme viděli jeho souboj s Krejčím, i doktor říkal, že je neuvěřitelné, že po něm nemá vážné zranění. Se zatejpovaným loktem na tréninku do soubojů nechodil, takže jsem se vzhledem k jeho stylu hry trochu obával. Ale chtěl do zápasu, zvládl ho. Takový přístup mě od kluků těší.

Jak je na tom Bořil, který dohrával derby se zlomeninou v obličeji a nyní je po operaci?

V závěru derby jsme nevěděli, že je to takhle vážné. Až když přišel na lavičku, viděl jsem, že má v obličeji jamku. Navíc mi říkal, že nevidí na levé oko. Ukazuje to na jeho naturel. Zůstal na hřišti, protože jsme nemohli střídat, a je neuvěřitelné, do čeho s takovým zraněním chodil. Hodně jsme na kluky před Plzní apelovali, aby jeho absence neměla dopad na emoční stránku našeho výkonu. Přitom před rokem jsme měli pochybnosti, jestli se Bóřa ještě vůbec může vrátit, sotva chodil, měl železo v noze a s problémy hrál druhou ligu.

Na letní kemp pak s týmem odcestoval i bez smlouvy.

A jsem strašně rád, že nás přesvědčil o tom, abychom mu šanci dali. Dokáže se obětovat pro tým. Kluci k němu vzhlížejí.

Věříte dál v titul? Dvě kola před koncem ztrácíte na vedoucí Spartu dál čtyři body.

Jednoznačně věřím. My se teď musíme soustředit na každý náš zápas, protože ve Slavii je každé utkání velké. Znovu opakuju: porazili jsme Plzeň, která si zaslouží velký respekt za celou sezonu. Bodové odstupy první trojky od zbytku ligy jsou neuvěřitelné. A k titulu, ve fotbale je možné cokoli. Proto motivaci neztrácíme. I kdyby už šance na první příčku nebyla, musíme dál šlapat na sto procent kvůli fanouškům.

Když zmiňujete silnou velkou trojku v Česku. Musíte se i vy připravovat na vzájemné zápasy v poslední době jinak a jako trenér se vybičovat k lepším výkonům?

Je pravda, že celá liga se hodně změnila, což je dané i stylem hry jednotlivých týmů. Zápasy jsou vedené jinak než v minulosti, přibývá čistého času a tím pádem i spoustu zajímavých momentů. Že je elitní trojka odskočená, jak jsem zmiňoval, je i výsledek úspěchů v Evropě. Všechny tři týmy v pohárech došly daleko, srovnávají se s velkými soupeři, kteří hrají lepší soutěže. Jenže někdy je těžší vyhrát zápas v české lize.

Proč?

Není prostor ke ztrátám, navíc ve Slavii jste zvyklý na to, že proti vám všichni hrají na sto procent. Taky je mnohem větší akcent na to, abyste získali maximální možný počet bodů. Pokud se nepletu, náš současný zisk se blíží tomu, co jsme měli v titulových sezonách. Ukazuje to na zvyšující se kvalitu celé soutěže.

Na co ještě?

S kolegy jsme se v týdnu dívali na utkání rakouské ligy mezi Salcburkem a Sturmem. První s druhým, něco jsme tam sledovali. A můžu říct, že náročnost české ligy je daleko větší. Po technické stránce jsou možná tyto soutěže vyspělejší, ale na zápasy, jako byl ten na Spartě nebo doma s Plzní, je nutné být připravený mnohem všestranněji. Kontaktnost, důslednost, soubojovost, rvavost a používání těla jsou v české lize úplně na jiné úrovni. Dřív se týmy možná spoléhaly na jednu dvě silné stránky a pár individualit, teď ale musíte být komplexní od běžecké a soubojové stránky až po tu taktickou. Tím neříkám, že zápasy v Česku jsou nutně koukatelnější, ale celý fotbal u nás šel hodně nahoru, což je zásluha všech lidí okolo něj.