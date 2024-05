Krejčí se těší na Chorého, před finále poháru hlásí: Ať vyhraje ten lepší

Na vítězství v domácím poháru čekají už čtyři roky. Sparťanští fotbalisté v čele s kapitánem Ladislav Krejčím mohou ve středu večer proti Plzni získat po ligovém titulu rovnou double. „Všichni chceme pohár vyhrát, abychom byli zapsáni do historie Sparty. Že jsme to byli zrovna my a byli jsme toho součástí,“ líčil na předzápasové tiskové konferenci.