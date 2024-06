ONLINE: Maďarsko - Švýcarsko, nechybí hvězdy Szoboszlai, Xhaka či Akanji

Oba týmy se na velkém turnaji naposledy střetly před 86 lety, Maďarsko na mistrovství světa v roce 1938 vyhrálo 2:0.

Ale poslední vzájemná střetnutí svědčila spíše Švýcarsku, ovládlo šest z devíti zápasů. Naposledy na sebe soupeři narazili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018, Švýcaři zvítězili doma 5:3 a venku 3:2. Ale od té doby tu máme jiné Maďarsko, lepší.

Utká se 19. tým světového žebříčku proti šestadvacátému. Zatímco Švýcaři v kvalifikaci o Euro ztratili body remízami s Běloruskem či Kosovem, Maďaři dokázali svůj vzestup potvrdit třeba v Lize národů, kde porazili Německo i Anglii.

Maďarsko, které vede italský kouč Marco Rossi, se spoléhá na kapitána Dominika Szoboszlaie z Liverpoolu či gólmanského veterána Pétera Gulácsiho z Lipska. Švýcaři mají zase Manuela Akanjiho z Manchesteru City nebo Granita Xhaku z Leverkusenu.

Švýcarsko na Euru v roce 2016 postoupilo do osmifinále, o pět let později už do čtvrtfinále. Pro Maďarsko je na ME největším úspěchem čtvrté místo z roku 1972.