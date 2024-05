Krejčí: Obhajoba ukazuje na naši sílu, na kluky i trenéry jsem neskutečně pyšný

V sobotním utkání v Mladé Boleslavi si připsal dvě parádní asistence na góly Jana Kuchty, pomohl k vítězství 5:0, kterým Sparta prvenství stvrdila. Pak slavil se spoluhráči i fanoušky.

Až dlouho po zápase dorazil na rozhovor, na sobě měl ještě rozervané stulpny, trenýrky od trávy a místo rudého dresu triko s nápisem „Šampioni“. „Asi se z toho vysvleču až ráno. Možná v pondělí,“ pravil pobaveně.

Záleží na něm, jaké budou oslavy, jak budou dlouhé a bouřlivé. Pětadvacetiletý stoper je šéfem kabiny. „V sobotu si to užijeme, v neděli máme volno a od pondělí zase budeme šlapat, abychom udělali double.“

Spartu totiž ještě čeká v Plzni finále poháru pro tamní Viktorii. A v neděli poslední ligový zápas proti stejnému soupeři v Praze na Letné. „Ale oslavy titulu jen tak přejít nechci. Ještě si to vynahradíme, fanoušci doma určitě něco přichystají, bude to velké.“

Ve Spartě je pátým rokem a poslední dobou se čím dál častěji spekuluje o tom, že zamíří na zahraniční angažmá. Nejblíž má do Španělska, protože největší zájem projevuje Girona, účastník příštího ročníku Ligy mistrů.

Tu si může zahrát i Sparta, pokud zvládne kvalifikaci od druhého předkola mistrovské větve.

To je však ještě daleko, v sobotu večer Krejčí ještě mluvil k současné sezoně. „Jaký byl rozdíl mezi oběma tituly? Z kluků jsem letos cítil větší zkušenost i jistotu. Když třeba porovnám poslední krok, tak je to jasné. Loni na Slovácku jsme remizovali, tady v Boleslavi vyhráli pět nula. To je moje odpověď. Na kluky i trenéry jsem neskutečně pyšný.“

Zatímco předchozí zápas s Baníkem Ostrava nemohl kvůli trestu za žluté karty hrát a vydřenou výhru (2:1) protrpěl na tribuně, v Mladé Boleslavi byl součástí až exhibičního výkonu.

„Byl jsem hodně klidný, žádné pochyby. Kabina žila, všechno k tomu směřovalo. Chtěli jsme zápas dobře začít, abychom se nemuseli trápit až do konce. A povedlo se, vývoj byl příznivý a po dlouhé době jsme se nemuseli o výsledek strachovat.“

V minulé sezoně sparťané v průběhu podzimu zaostávali za Slavií i Plzní, konkurenty převálcovali až na jaře. Letošní jízda za titulem byla jiná, ligu vedli od začátku, jen dvakrát na týden první příčku opustili a rychle se na ni zase vrátili.

„Když se mě ptáte na hodnocení, tak zmiňuju příchod trenérů a přebudování celé strategie Sparty. Všechno se tvořilo postupnými kroky, všichni vizi uvěřili. A když jsme i letos zaváhali, když nám Liverpool srazil sebevědomí, dokázali jsme reagovat, abychom první místo udrželi. Víc těžších momentů jsme zažili v minulé sezoně, v té letošní jsme moc výpadků neměli. Netvrdím, že titul může jednou vyhrát každý, to ne. Ale když ho obhájíte, tak to ukazuje na naši sílu. Sparta je teď v Česku nejlepší ze všech.“

A na závěr vzkaz fanouškům.

„Moc děkujeme. A ať si to taky užijí. Atmosféra na našich zápasech byla neskutečná a my jsme díky nim ty zážitky měli větší. A já zase doufám, že my jsme jim to výkony a výsledky taky zpříjemnili. Je to nádhera být takhle soudržní.“