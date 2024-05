Pohár mi zatím chybí, motivace je maximální, hlásí plzeňský kapitán Hejda

„Samozřejmě se mi ten zápas vybaví. Drželi jsme vedení v rukách, než přišla ta nešťastná penalta. Rozstřel je loterie, my jsme ho nezvládli. Bolelo to, ale už je to dlouho a teď máme šanci na reparát,“ říká třiačtyřicetiletý Hejda, po avizovaném odchodu dalšího obránce Radima Řezníka služebně nejstarší hráč Plzně s pěti mistrovskými tituly.

Domácí pohár jste ještě nevyhrál, je to velké lákadlo?

Všichni vnímáme důležitost utkání. Já sám ještě tenhle pohár nemám, do sbírky mi chybí, takže motivace je maximální. Všichni se na finále těšíme, je to velký zápas o velkou trofej, kterou chceme zvednout nad hlavy a uděláme pro to maximum.

Zápasy v nadstavbě jste až tolik řešit nemuseli, třetí místo jste měli jisté. Bude důležité, jak dobře se na finále nastavíte v hlavách?

Třetí místo sice bylo jasné, ale přistoupili jsme k tomu tak, že se v těch utkáních chceme dobře prezentovat a připravit se na tohle finále. Dostali prostor také hráči, kteří tolik nenastupovali, aby byli všichni v zápřahu. Až na Slavii se nám to vcelku povedlo, splnilo to účel. Myslím, že jsme dobře připravení.

Plzeňský Lukáš Hejda (vpravo) a kapitán Sparty David Lafata startují po míči.

Sparta oslavila titul, dostala se do výborné formy. Hlavně jejich útočná trojice je v pohodě máte na to recept?

Přesný recept vám tady asi povídat nebudu. (úsměv) Ale budeme vycházet z povedeného vzájemného zápasu, který jsme tady na jaře proti Spartě předvedli. Ale konkrétní v taktice být nechci.

V hledišti budou fanoušci v rovnováze. Ale jste na domácím stadionu, je to i tak výhoda? Navíc se Spartou jste ve Štruncových sadech prohráli jediný z patnácti posledních soutěžních zápasů.

Osobně si myslím, že to výhoda je. I když fanoušci jsou půl na půl na půl. Je to prostě náš stadion. Věříme si, doma jsme silní a velké zápasy hrát umíme a zvládáme je. Moc se na to těšíme.

Může hrát roli i to, že Sparta je po mistrovských oslavách a hlavní cíl si splnila?

Nemyslím si.. Víme, že slavili, bumbali (smích). Možná to malinkou souvislost na hřišti může mít. Ale oni tak prahnou po double, že do zápasu dají maximum. Určitě chtějí zase slavit, mít dva poháry. Ale pro nás byl na začátku sezony cíl něco zvednout, teď je to blízko a popereme se o to.

GÓLOVÁ HLAVIČKA. Plzeňský stoper Lukáš Hejda střílí první gól proti Spartě.

I když neuspějete, máte v příští sezoně jisté třetí předkolo Evropské ligy? Nevloudí se vám to do hlav?

Upřímně, na to jsme ani nekoukali. Máme jisté poháry, ale teď jdeme čistě po téhle trofeji. Chceme něco zvednout nad hlavu, jsme ve finále, které chceme vyhrát. Na nic dalšího nemyslíme.

Trénovali jste nyní víc penalty?

Nijak zvlášť. Je to o nastavení každého hráče. Jak se cítí, jak to má v hlavě nastavené. Ono to extra natrénovat ani nejde, vždycky to vyplyne ze situace, kdo si jak na hřišti věří.