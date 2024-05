Poslední padlý z Vrbovy zlaté éry. Hodlám v Plzni zůstat, hlásil Řezník

Svoji profesionální kariéru přitom započal právě v Ostravě. V sobotu proti ní zakončil svou dlouholetou plzeňskou etapu. Ve Viktorii zvládl necelých třináct sezon s půlročním hostováním v Mladé Boleslavi.

„Všechno neskutečně uteklo,“ kroutil hlavou.

Jaký byl váš poslední ligový zápas ve Štruncových sadech?

Byl krásný a jsem rád, že jsem ho mohl odehrát. Nechci říct, že je škoda, že jsme ho nezvládli. Oba týmy mají svoji kvalitu. Možná kdyby Chorý proměnil svoji šanci, tak to mohlo být klidně ještě hezčí, ale já si ho užil i takhle. Jsem rád za fanoušky a je to určitě krásná vzpomínka.

Byl konec hodně emotivní?

Snažil jsem se držet. Nejdříve jsem si to nechtěl přiznat, ale pak už jsem naměkko byl. To k tomu patří. Chci poděkovat klukům a všem trenérům a budu na to vzpomínat celý život. V hospodě pak s klukama budeme vyprávět, s kým jsme hráli. (smích)

Jste poslední ze „zlaté éry“ Plzně pod trenérem Pavlem Vrbou. Jste na to pyšný?

Já bych to takhle nebral. Nejsem moc na statistiky, ale je to hezké. Jsem rád, že jsem mohl být v tomto klubu tak dlouho, ale neprožívám to, že jsem poslední. Jsou tady jiní kluci. Chorý je tu dlouho, to samé Hejda, a doufám, že tady zůstanou stejně dlouho.

Co dál? Dočkáme se pokračování na profesionální úrovni?

Ještě tady máme dva zápasy. Byla by samozřejmě hezká tečka, kdyby se povedl středeční pohár. Potom jedeme na Letnou. Pak si sednu a vyhodnotím si všechno. Zatím je to otevřené.

Jak těžké bylo zůstat připravený, když jste většinu sezony byl pouze na lavičce?

Je jedno, jestli jste starší, nebo mladší. Můžete trénovat, jak chcete, ale zápasovou praxi prostě nejde nahradit. Nechci říkat, že je to těžké, ale určitě to není příjemné trénovat furt dokola a nehrát. Takhle to je všude ve světě, ale je to naše práce a musíme se s tím vypořádat.

Viktorii máte v srdci. Přemýšlíte o návratu do Plzně v jiné roli?

Já v Plzni zůstávám bydlet. Jsem tu třináct let a stavím si tu nový dům. Nechci si tady nic zavírat, s panem Šádkem mám nadstandardní vztah, takže si určitě sedneme a uvidíme.

Měl jste v očích slzy, když jste viděl video, na které vám gratulovali vaši bývalí spoluhráči?

Chtěl jsem se udržet, ale když jsem ho viděl, tak to dost dobře nešlo. Patří to k tomu. Člověk si uvědomí až později, co všechno zažil. Jsem strašně rád, že jsem tady byl, a přeju každému, aby měl podobnou rozlučku.