Plzeňský kapitán Hejda po finále: Vařilo se to ve mně, první gól až komický

Hejda prohrál se Spartou finále už před deseti lety. V roce 2021 skousával porážku se Slavií.

„Spartu jsme takřka do ničeho nepustili. První gól byl až komický, druhý šťastný. Od nás se štěstí odvrátilo,“ poznamenal Hejda. „Těžko se mi to hodnotí. Soupeř moc šanci neměl, my tedy taky ne.“

Zvládla Sparta líp udržet emoce?

Bylo to tak divoké celkově, že takhle bych to asi neřekl. Lavička tam skáče od první minuty, hráči vyvíjejí tlak na rozhodčí. K němu mám běžet já a Krejčí, ale oni tam běží v deseti. Když si to rozhodčí takhle nastaví...

Vy jste dohrávali v deseti bez vyloučeného Šulce. Jak vám to přišlo?

Tu ruku tam neměl dávat. Bohužel, stalo se, je to mžik. Ani nevím, za jakého stavu to bylo.

Prohrávali jste 0:1.

A dokázali vyrovnat. Kdybychom to dotáhli do prodloužení, stát se pak mohlo cokoli. Pak se to třikrát k nim odrazí a oni to propálí.

Nevyhrála agresivita nad fotbalem?

Co se stalo po zápase, to nevím, byl jsem v kabině. Ale je to kaňka, to si nebudeme nalhávat. Na hřišti to bylo agresivní, bylo to finále, nikdo neuhnul. Ale zákeřný to nebylo.