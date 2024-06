Hašek: Druhý gól? Byl jsem naštvaný. Výkon nebyl ideální, musíme se zlepšit

Do posledních chvil sahali čeští reprezentanti proti jednomu z favoritů celého turnaje po senzačním bodu. I když se celou dobu jen bránili a posouvali bez míče, vedli díky narámné střele Provoda, jediné v zápase.

Pak inkasovali dvakrát smolně.

Dal se vůbec ten tlak ustát? A co vás vlastně napadlo, když jste od Conceicaa dostali v nastavení gól na 2:1?

Slušně řečeno? Byl jsem naštvaný. Když už s jedním z nejlepších týmů světa hrajete jedna jedna v téhle fázi zápasu, je to hrozná škoda nedotáhnout. Myslím, že Portugalci si hodně oddechli, že to zvládli a mají utkání s námi za sebou. Dost jsme jim to ztížili, ale bohužel bez bodu.

Co bylo podle vás špatně? Cítil jste z hráčů před velkým zápasem nervozitu?

Nervozita samozřejmě roli hraje. Jenže my se dostávali v defenzivě fakt moc hluboko, což jsme nechtěli. Kvalita soupeře nás k tomu přinutila. Zejména v první půli to z naší strany nebyl vůbec dobrý výkon. Ve druhém poločase měl sice zápas celkem grády, ale prohráli jsme ho.

Co řeknete nešťastníkovi Hranáčovi, který byl u obou obdržených branek?

Na rychlém podmáčeném terénu se takové věci stávají, to se nedá nic dělat.. Já bych spíš chtěl ocenit a vyzdvihnout, jak všichni kluci makali pro tým. Vydali se. Odevzdali maximum. Teď si musíme utkání pečlivě rozebrat a připravit se na další.

Jak se vám líbil výkon brankáře Staňka?

Podržel nás. Věděli jsme, že když nás Portugalci otevřou, budeme ho vzadu potřebovat. V první půli chytil jasnou šanci, odvedl svou práci.

Do středu zálohy jste k Součkovi a Provodovi nasadili Šulce. Proč?

Protože je to mladý a perspektivní hráč. Pracuje na velkém prostoru, což zase ukázal. Ke konci jsme ho museli střídat, chytaly ho křeče. Ale odbyl si debut na evropském šampionátu, je to fotbalista budoucnosti.

Ještě dřív jste stáhl oba útočníky Schicka s Kuchtou. Co přinesli do hry Chytil a Lingr?

Dravost, oba mají schopnost trhat soupeřovu obranu. Střídat jsme každopádně museli, protože klukům v útoku už také docházely síly. Oba pracovali hodně dozadu a věděli jsme, že tuhle změnu uděláme. Měli jsme ji připravenou i proto, aby nám mohli pomoct příště proti Gruzii.

Váš nadcházející soupeř v prvním utkání podlehl Turecku 1:3.

Část zápasu jsem viděl, hrálo se nahoru dolů a ve velkém tempu. Měli jsme přímo na tribuně své lidi, rozebereme si to, nachystáme se. Víme, že Gruzínci mají několik individuálně vyspělých hráčů. Musíme být stoprocentně koncentrovaní. Každopádně představu, s čím do duelu půjdeme, už máme teď. K některým změnám dojde.

Mimochodem, nezatrnulo vám, když si na konci první půle sednul na trávník kapitán Souček a držel se za koleno, které měl zraněné před turnajem?

Tomáš je srdcař a nakonec dohrál. Já navíc aktuálně nemám od doktorů jedinou zprávu o tom, že by měl kterýkoli hráč zdravotní problémy.

Jak na vás vlastně dolehla atmosféra prvního velkého zápasu na turnaji v roli trenéra české reprezentace? Velké duely jste zažil se zahraničními týmy...

...ale s Českem je to nejvíc. Když jsem viděl cestou na stadion všechny ty lidi, jak nám fandí, jak nás pak celý zápas povzbuzovali,bylo to úžasné. Strašně si vážím, že můžu být u toho.

A poslední otázka na Ronalda: gól sice nedal, ale zase byl nebezpečný. Co jste jeho výkonu říkal?

Je až neuvěřitelné, jak je ve svých letech stále velmi platný a nebezpečný. Opět ukázal genialitu, dostával se do šancí, dělal nám problémy. Fakt před ním smekám, je to jeden z nejlepších hráčů historie. Prostě borec.