Oslavy byly skvělé, ale myslíme jen na finále, řekl Priske. Gólmana neodtajnil

Sedmačtyřicetiletý dánský kouč zároveň neprozradil, zda ve středu od 18 hodin pošle do brány gólmanskou dvojku Vojtěcha Vorla, který v domácím poháru odchytal všechny předchozí zápasy.

Plzeň – Sparta ve středu od 18 hodin ONLINE

„Jako vždy základní sestavu vybíráme s předstihem, takže hráči už vědí, kdo bude hrát. Veřejnost se to dozví před zápasem. Určitě budeme mít gólmana v bráně,“ vtipkoval Priske v útrobách plzeňské Doosan Areny, která bude závěrečný duel o trofej hostit.

O čem sparťanský trenér ještě mluvil?

O víkendových oslavách po ligové výhře 5:0 v Mladé Boleslavi. V sobotu to pro nás byl úžasný večer. Hráči nejprve předvedli velmi dobrý výkon a zcela zaslouženě se stali mistry. Zbytek byl nádherný. Užili jsme si to dohromady s hráči, realizačním týmem, vedením i zaměstnanci klubu na Letné. Tohle jsou vzpomínky na celý život. Zároveň ale není pochyb o tom, že teď jsme naplno připraveni na finálový zápas.

Double v české lize V samostatné české historii získaly double jen pražská S. Získají sparťané v jedné sezoně ligový titul i domácí pohár potřetí? „Máme na to, abychom vyhráli,“ myslí si sparťanský kouč Brian Priske. 2007 - Sparta 2014 - Sparta 2019 - Slavia 2021 - Slavia Sparta je ve finále poháru potřetí za sebou, loni prohrála se Slavií (0:2), předloni na Slovácku (1:3). Plzeň v samostatné české historii je ve finále poháru počtvrté, zvítězila jen v roce 2010. Na jaře 2014 podlehla ve finále Spartě na penalty. Sparta je ve finále už počtrnácté, polovinu z nich vyhrála.

O možném zisku doublu, který Sparta vybojovala naposledy v roce 2014 právě v poháru proti Plzni. Moje motivace je stejná, jako mají všichni ostatní v klubu. Chceme vyhrát double, chceme získat další trofej. V kariéře jsem absolvoval hned několik pohárových finále, některá i jako hráč. Jak to tak bývá, některá se povedla, jiná ne.

O posledním zápase v Plzni, který Sparta na jaře prohrála 0:4. Bude to úplně jiný zápas. Tento je navíc odlišný už tím, že o všem rozhoduje jedno utkání. Musíme být připraveni od začátku po celých devadesát minut, plus možné nastavení, případně také penalty. Naposledy jsme tu hráli po těžké porážce od Liverpoolu v Evropské lize, byli jsme tehdy v nelehké situaci. Do prvního inkasovaného gólu jsme dominovali a měli utkání pod kontrolou. Navzdory těžké porážce jsme si ale z toho zápasu odnesli i něco pozitivního.

O úzké hráčské soupisce. Bude nám hodně hráčů scházet, protože na finále jich máte k dispozici jen osmnáct. Mnoho zdravých kluků jsme byli nuceni nechat doma. Sice s námi trénovali na Strahově, bohužel se ale nemohli vejít do nominace.

O plzeňském stadionu, který bude pro účely finále úměrně rozpůlen na dva fanouškovské tábory. Je to finále poháru, takže věřím, že atmosféra bude skvělá. Ať už od našich, nebo plzeňských fanoušků. Věřím, že to celkově bude skvělý zápas a že fanoušci z toho udělají skvělý večer bez ohledu na to, kdo nakonec vyhraje.