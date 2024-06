Rychlé, jednoduché. Slavnostní zahájení Eura trvalo šest minut

Šedesátitisícové hlediště se zaplnilo do posledního místa. Němečtí a skotští fotbalisté ukončili rozcvičení a odešli do kabin. Bylo necelých dvacet minut do výkopu. Ze hřiště se stal na chvíli taneční sál.