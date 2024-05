Priske: Věřil jsem celý týden, stačilo se na tým podívat. Letos jsme ještě lepší

Sparťané obhájili mistrovský titul, když v předposledním nadstavbovém kole přejeli 5:0 Mladou Boleslav. Za osmatřicátým ligovým triumfem v historii šli od začátku sebevědomě, soupeři toho moc nedovolili a už ve dvacáté minutě vedli.

„To byl ten moment, kdy jsem začal věřit, že to vyjde. Ale měl jsem dobrý pocit už před zápasem. Prakticky celý týden – začalo to už po úterní výhře a potom, když vidíte ty kluky, jak do všeho jdou naplno. Měli jsme skvělý večer v O 2 areně na hokeji, kde sice Dánsko prohrálo, ale užili jsme si to. Sledovat je, jak se cítili, jak slavili, jací byli den potom. Prostě jsem věděl, že to zvládneme. Nečekal jsem, že to bude takhle komfortní, ale to jen ukazuje na kvalitu tohoto týmu,“ rozpovídal se Priske.

Jak jste si užil oslavy s fanoušky?

O tomhle je fotbal. O fanoušcích a o tom, že jsme všichni spolu. Bylo to magických osmnáct měsíců, kluci hráli skvělý fotbal, který si fanoušci užívali. Stejně jako loni na Slovácku to i teď bylo výborné, byl to okouzlující pocit. O tomhle to prostě je; vyhrávat důležité zápasy, tituly. Zůstávám pokorný a jsem hrdý na to, že tu máme takový tým.

Co pro vás znamená tento titul, navíc obhájený?

Víte, nerad mluvím o sobě, takže zkusím odpovědět z pohledu hráčů, realizačního týmu, managementu, prostě za nás za všechny. Nikdo z nás si obhajobu neprožil, je to něco úžasného. Něco, na co jsme strašně hrdí, je to navíc po dlouhých třiadvaceti letech. Teď se pokusíme zvítězit ve finále poháru.

Čeho si na této sezoně nejvíce vážíte?

Wow... Správná, ale těžká otázka. Myslím, že jedna z těch věcí je počet bodů v nahuštěném programu. Hráli jsme asi čtrnáct šílených zápasů v Evropě s těžkými soupeři, do toho jsme ve finále poháru. Kluci byli schopní se vyrovnat s tou obří dávkou a předváděli výkony na vysoké úrovni. A to jak před Vánoci, tak po nich. Zakončit takovou sezonu s nejméně šestaosmdesáti body je opravdu velký úspěch.

Dokážete oba tituly nějak porovnat? Třeba co se týče tlaku, který na vás možná kvůli obhajobě mohl být větší.

Jsou úplně rozdílné. Minulý rok jsme těžili z nestabilní minulosti, která byla ověnčená několika lety bez titulu. Vydrželi jen tak tak, mleli jsme z posledních sil a měli jsme hlavně vůli to dokázat. Teď jasně vidíte, že jsme nejlepším týmem v republice, na titul jsme dosáhli díky lepšímu fotbalu a byli jsme dominantnější. Ten počet bodů a sedmadvacet výher hovoří samo za sebe.

Jak jste prožíval výkon Jana Kuchty? Měl na to přidat ještě pátý gól?

Jasně, měl ho dát, měl na to šance! Ale jsem za něj rád, Sparta za něj může být moc šťastná a mělo by celé Česko. Doufám, že z něj bude mít radost i česká reprezentace, pokud se ho trenér Ivan Hašek rozhodne vzít na Euro. Má skvělou fazonu.