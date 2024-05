Sparta vyhlíží soupeře o Ligu mistrů, na úvod to může být polský mistr či FCSB

Sparta, letošní osmifinalista Evropské ligy, musí v letní kvalifikaci vyřadit alespoň jednoho protivníka, aby postoupila do základní fáze jednoho z evropských pohárů.

Druhé předkolo je také jediné, v němž sparťané budou při losu Ligy mistrů nasazení.

Pokud neuspějí, přesunou se do 3. předkola Evropské ligy. Pokud nezvládnou ani to, poslední záchranou je play off o postup do Konferenční ligy.

Možní soupeři v kvalifikaci o Ligu mistrů 2. předkolo

Sparta

Flora Tallinn, FCSB, Klaksvík, Shamrock, Lincoln, TNS, RFS Riga, Hincesti, Ballkani, Jagiellonia Bialystok/Slask Vratislava Slavia

Dynamo Kyjev, Partizan Bělehrad, Lugano/Servette 3. předkolo

Sparta (když LM vyhraje Real)

Bodö/Glimt, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros, Karabach Sparta (když LM vyhraje Dortmund)

Dinamo Záhřeb, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros, Karabach Slavia

Lille, Twente Enschede, Fenerbahce/Galatasaray, Saint-Gilloise/Anderlecht 4. kolo

Sparta (když LM vyhraje Real)

Dinamo Záhřeb, Crvena Zvezda Bělehrad, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros Sparta (když LM vyhraje Dortmund)

Šachtar, Dinamo Záhřeb, Crvena Zvezda Bělehrad, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv Slavia (když EK vyhraje Leverkusen)

Salcburk, Lille Slavia (když EL vyhraje Atalanta a v italské lize skončí pátá)

Benfica, Rangers

Vedle Sparty jsou v druhém předkole mezi nasazenými Dinamo Záhřeb, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Bodö/Glimt, Malmö FF či APOEL Nikósie. Při losu tam budou i Ferencváros Budapešť, Karabach, Slovan Bratislava a Ludogorec Razgrad, které však čekají ještě duely prvního předkola. Posledním nasazeným bude dánský šampion (Midtjylland), pokud první příčku uhájí. Pokud by vyhrálo Bröndby, posunou se mezi nasazené HJK Helsinky.

Sparťany však v tuto chvíli zajímá, které kluby jsou mezi nenasazenými. Asi nejnepříjemnějším by byl souboj s polským mistrem, což bude Jagiellonia Bialystok, nebo Slask Vratislav.

Ostatní případní soupeři musí projít prvním předkolem, Spartě tak bude vylosována dvojice z úvodního předkola. Seznam ještě není kompletní, například v Bosně, v Arménii či v Albánii není o mistrovi ještě definitivně rozhodnuto.

Každopádně favority svých zápasů v prvním předkole budou rumunský mistr FCSB, Flora Tallinn, Klaskvik, Shamrock Rovers, Licoln Red Imps (Gibraltar), The New Saints (Wales), RFS Riga, Hincesti (Moldavsko).

Od třetího předkola Sparta padá mezi nenasazené kluby. Jejími soupeři budou ta mužstva z druhého předkola, která mají vyšší koeficient: Dinamo Záhřeb, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Ferencváros, Karabach a nejspíš Slovan Bratislava.

Pokud se Spartě podaří postoupit do play off, vedle Dinama Záhřeb a PAOK Soluň, které musí projít třemi předkoly jako sparťané, tam číhají Šachtar Doněck a Crvena Zvezda Bělehrad. A pak buď turecký mistr, což bude Galatasaray, nebo Fenerbahce, případně izraelské Maccabi Tel Aviv.

Jisté změny nastanou ve chvíli, když finále Ligy mistrů vyhraje Real Madrid a tím v základní fázi uvolní pozici pro obhájce. Tu obsadí klub s nejvyšším koeficientem v kvalifikaci, což je Šachtar Doněck.

Pro Spartu by to znamenalo, že jako jeden z možných soupeřů z třetího předkola zmizí Dinamo Záhřeb a z nenasazených se mezi nasazené posune Bodö/Glimt.

Dinamo pak bude klubem s nejvyšším koeficientem v závěrečném kole play off.

Důležité termíny kvalifikace Ligy mistrů 19. června: los 2. předkola (Sparta, Slavia?) 22. července: los 3. předkola (Sparta i Slavia) 23. a 24. července: 2. předkolo (Sparta, Slavia?) 30. a 31. července: odveta 2. předkola (Sparta, Slavia?) 5. srpna: los 4. předkola (Slavia, Sparta?) 6. a 7. srpna: 3. předkolo: (Slavia, Sparta?) 13. srpna: odveta 3. předkola (Slavia, Sparta?) 20. a 21. srpna: 4. předkolo: (Slavia? Sparta?) 27. a 28. srpna: odveta 4. předkola (Slavia? Sparta?)

Zatímco princip kvalifikace zůstává stejný jako v předchozích letech, základní fáze všech tří klubových soutěží, které odstartují v září, se zásadně mění. Zvyšuje se počet účastníků o čtyři na šestatřicet, v Lize mistrů a v Evropské lize absolvují mužstva po osmi zápasech proti osmi různým soupeřům, v Konferenční lize zůstává šest zápasů. Nehraje se ve skupinách, ale výsledky se započítávají do jedné tabulky.

Česko vyšle do pohárů pět klubů: Spartu se Slavií do boje o Ligu mistrů, Plzeň do Evropské ligy a dva týmy do kvalifikace o Konferenční ligu.

Slavia čeká na středeční finále Evropské ligy. Pokud v něm favorizovaný Leverkusen porazí Atalantu Bergamo, slávisté se posunou z druhého předkola nemistrovské větve Champions League do třetího.

Slavia díky svému vysokému koeficientu bude v druhém i ve třetím předkole nasazená. Naději má i pro případné závěrečné play off.

To právě záleží na zmiňovaném finále Evropské ligy. Když ho vyhraje Leverkusen, uvolní pozici v Lize mistrů pro obhájce Evropské ligy, takže tu zaujme klub s nejvyšším koeficientem z celé kvalifikace, což jen Benfica Lisabon. Ta uvolní místo v třetím předkole a následně i v play off, v němž by pak Slavia byla nasazená.

Pokud ve středečním finále Evropské ligy uspěje Atalanta Bergamo, musí Slavia čekat do víkendu, jestli se v italské lize posune na čtvrtou příčku před Juventus. Pak by pro Benfiku a Slavii platilo to samé co v případě triumfu Leverkusenu. Když Atalanta zdolá Leverkusen a v Sérii A zůstane pátá, žádné posuny se nekonají a Slavia bude v play off nenasazená.