Majitel Baníku se těší na los poháru a říká: O Ewertona a Hlavatého bojujeme

„Koho si přát za soupeře, to je věčné dilema,“ prohlásil majitel Baníku Václav Brabec. „Jestli někoho slabšího neatraktivního, anebo silného atraktivního... Sám nevím a los stejně neovlivním, i když kluci se tam jeli podívat, aby nás někdo neokradl (smál se).“

Uvítal by, kdyby šlo o tým z atraktivní destinace. „To by za námi přijelo hodně fanoušků, takže nějaké dostupné místo by bylo fajn,“ dodal.

Leč Brabec říká, že navzdory dlouho očekávanému pohárovému startu momentálně považuje za důležitější možnost postavit na Bazalech nový stadion pro Baník, jak v pondělí potvrdili zástupci města.

„Samozřejmě i předkolo Konferenční ligy je důležité pro vnímání Baníku v republice, v Ostravě, pro naši reklamu. Aby hrál Baník nahoře. Pro mě je však daleko zásadnější budoucnost, možnost mít fotbalový stadion,“ řekl Brabec.

Přesto, budou Ostravští klást důraz na úspěch v pohárové Evropě, anebo příští sezona bude o dalším budování kádru?

„Podívejte se, Baník naposledy hrál pohár před čtrnácti roky a v klubu snad kromě Petra Konderly (provozně bezpečnostní ředitel) není nikdo, kdo by to pamatoval,“ upozornil Brabec. „Všichni včetně hráčů jdeme do poháru poprvé. Bude to nějaká zkušenost, porveme se, abychom uspěli a dostali se nejméně do dalšího kola. Ale uvidíme, kam pojedeme. Jestli do Ružomberoku, nebo Ázerbájdžánu, nebo Černé Hory. Každopádně si to užijeme a kluci budou dostatečně motivování, aby v předkole uspěli.“

Radost fotbalistů Baníku z gólu do sítě Karviné. Postaral se o něj Ewerton (uprostřed).

„Saudské Arábii konkurovat nemůžeme“

Majitel klubu samozřejmě bedlivě sleduje i skládání kádru pro příští sezonu. Od začátku týdne vyhlížel po Milanu Fukalovi z Liberce další možnou posilu – útočníka Erika Prekopa z Bohemians Praha 1905.

„O něj jsme hodně stáli,“ připustil. „Doufám, že to dopadne dobře. K tomu pořád bojujeme o Ewertona, ale on chce do zahraničí. Jestli dostane nabídku třeba ze Saudské Arábie, tak tomu nemám šanci konkurovat.“

Takže není šance ho ze Slavie, odkud minulou sezonu v Baníku hostoval, vykoupit?

„Není to jen o ceně, o jednání se Slavii. Tam jsme i domluveni, ale je to o hráči, který preferuje cizinu, což je zcela logické. Je Brazilec, chce se zabezpečit. A jestli mu vyjde Saudská Arábie, tak mu to přeji, protože je to fajn kluk. Na druhou stranu bychom ho chtěli mít v Ostravě. Byli jsme na dobré cestě, ale nelze se divit, pokud odejde, když mu někdo nabídne, nevím, pětkrát šestkrát vyšší plat než má tady.“

V souvislosti s Baníkem se hovoří i o záložníkovi Michalu Hlavatém z Pardubic.

„Tam je trochu problém. Je z Čech, má miminko. Rád by zůstal v Čechách. Nabídku od nás má, ale bojujeme s Libercem, kde je trenér Kováč, který ho má rád a on jeho,“ uvedl Václav Brabec. „Snažíme se mu případnou změnu nějakým způsobem, aspoň finančně, kompenzovat, ale zatím ještě nepadlo rozhodnutí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Nebojí se, že by mohli přijít i o Tomáše Riga, který je se Slováky na evropském šampionátu?

„Proto se bavíme i o Hlavatém... Pokud by přišla dostatečně lukrativní nabídka na Riga, budeme ji zvažovat,“ připustil Václav Brabec. Ale je to strašně složité. Zvažujete v jaké době nabídka přijde, jak je vysoká, koho dalšího máte v kádru... Nabídka může být dostatečně lákavá, ale když nebudeme mít Ewertona, tak ji třeba nepřijmeme. A naopak. Ewerton může zůstat. Pokud by měl možnost jít do Turecka, nebo někam na východě, tak si myslím, že máme šanci ho udržet, protože ne všechno je o penězích. Ale když to bude Saudská Arábie...“

Ostravský trenér Pavel Hapal během utkání na Slavii.

Václav Brabec přiznal, že registrují spoustu nabídek i na další hráče. „Ale nechceme mužstvo oslabovat. Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým hráčům, nebylo by to vůči nim fér. Jsme ve fázi, kdy jednáme.“

A do příští sezony Baník znovu povede trenér Pavel Hapal, o jehož odchodu během minulé sezony některá média neustále spekulovala. Byla proti němu i část fandů.

Jenže Hapal přivedl Baník do pohárové Evropy. Není divu, že se s šéfy klubu dohodl na prodloužení smlouvy o rok s opcí.

„Vím že někteří fanoušci Pavla Hapala v oblibě moc nemají, ale když vezmu prvních pět zápasů za Pavla Vrby (vedl Baník před Hapalem – pozn. red.), které se nám nepodařily, tak fanoušci nic nic. Pavel měl daleko složitější situaci už když přišel,“ připomněl Václav Brabec. „Po výsledcích jako na houpačce – doma nic a body jsme vozili z venku, fandové doma řvali: Hapal ven! Přivezli jsme body z venku a vše bylo zapomenuto, ale znovu přišel zápas doma...“

Majitel podotkl, že i pro něj byla situace nekomfortní. „Jenže výsledek je takový, ať si říká, kdo chce co chce, že Mladá Boleslav, Liberec i Slovácko skončily pod námi a my po čtrnácti letech hrajeme Evropu. A jelikož také rozhoduji o tom, kdo bude trénovat Baník Ostrava, klonil jsem se k variantě, aby Pavel zůstal.“