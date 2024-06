Zima: Vyhrát chceme vždycky, i teď. Ronaldo? Jen další, koho musím ubránit

„Vnímám ho jako nejlepšího hráče světa, to už jsem několikrát říkal,“ pokýval Zima hlavou, když v sobotu po obědě přišel mezi novináře. „Ale víte o mně, že jsem povahou flegmatik, takže... Je to prostě další hráč, kterého budu bránit. Povinnost, kterou musíme zvládnout jako tým i já jako jednotlivec. Těším se na to.“

Jsem tým Messi, smál se Chytil. Jak vnímá Ronalda? Když se ho jeden z reportérů zeptal na Cristiana Ronalda, největší hvězdu portugalského týmu, český útočník Mojmír Chytil se jen usmál a prohodil: „Já byl vždycky tým Messi!“ Pak pokračoval: „Samozřejmě za sebou má úžasnou kariéru. Je to jeden z nejlepších hráčů historie a všichni se na střet s ním těšíme. Ale věříme, že mu první zápas trochu zhořkne.“

Portugalci ale nejsou jen Ronaldo. Kdybyste měl poskládat hitparádu z jejich hvězd mimo něj, jak by vypadala?

Chcete celou jedenáctku? Asi by nebyla moc rozdílná proti sestavě, která proti nám hrála dva roky zpátky v Lize národů. Ale třeba útočná dvojka Leao, Bernardo Silva a pod nimi Bruno Fernandes, to je top ofenzivní síla.

Jak jste se na Portugalce při sobotním deštivém tréninku připravovali?

Měli jsme nácvikový trénink, víc asi neprozradím. Počasí bylo fakt nevyzpytatelné, takové anglické: chvíli slunce, chvíli déšť. Ale to je součást práce, musíme se s tím poprat.

Co je potřeba zlepšit, aby skóre bylo lepší než 0:2 a 0:4, jako v posledních dvou vzájemných zápasech?

První zápas v Portugalsku byl z naší strany dobrý, bohužel jsme prostě stáli proti top kvalitě. Z taktického hlediska bylo všechno v pořádku, velké chyby jsme nedělali, ale nedali jsme jednu dvě šance, což je proti takovému soupeři alfa a omega. U nás pak nastoupili v nejsilnější sestavě, my nechytili začátek, brzy jsme prohrávali, do poločasu jsme nedali penaltu. Od té chvíle to už bylo těžké, skoro jsme se nedostali za půlku. Psychicky to bylo hodně náročné, tehdy byli jasně lepší.

A v úterý? Věříte si na vítězství, i když proti sobě máte jednoho z favoritů?

Do zápasu musíte jít vždycky s tím, že chcete vyhrát, jinak to ani nemá cenu. Určitě si věříme. Kdyby náhodou byla remíza, asi se s tím bodem spokojíme (úsměv). Ale takhle nad tím teď nikdo z nás nepřemýšlí. Je to první zápas a musíme si to s nimi rozdat fifty fifty.

Do Lipska pocestujete vlakem. Vyhovuje?

Pro mě je určitě lepší vlak než letadlo, nemám rád prostoje na letišti, čekání na zavazadla. Ve vlaku máte kufry s sebou, můžete si z nich klidně brát věci. Je výhoda, že ve skupině cestujeme jen jednou. V Hamburku máme skvělou základnu, nemusíme se nikam stěhovat.

Když zmiňujete Hamburk: v zimě jste sem mohl přestoupit, ne?

Po příjezdu mi to kluci připomínali, den dva jsem to měl na talíři. Nabídku jsem měl, ale hlavně jsem rád, že těžké období v Itálii, kde to pro mě nemělo budoucnost, se vyřešilo. Rozhodovalo se mezi Hamburkem a Slavií, bylo to dost divoké, jsem rád, že to takhle dopadlo.

Na Euru máte nejmladší tým ze všech. Berete to jako výhodu, nebo problém?

Patřím mezi mladší, ale už to moje druhé Euro, takže služebně už jsem spíš mezi staršími... Cítím sám na sobě, že mám větší zodpovědnost. Beru to jako další výzvu. Jsem rád, že tu jsou kluci, které jsem potkával v mládežnické repre, v dorostech, ročníky 2000, 1999. Těší mě, že jsme to dotáhli až sem.

Co jste vlastně dělal v roce 2012, kdy Česko na velkém turnaji hrálo proti Portugalcům naposledy?

Určitě jsem se díval. Ale jsem z hokejové rodiny, takže hokej jsme doma sledovali o dost víc. Bližší vzpomínky nemám, snad jen tu, že nám Ronaldo dal gól.

O něm se před turnajem mluví nonstop, o českému týmu skoro vůbec. Proč myslíte, že to tak je?

Hlavně proto, že máme spoustu hráčů z české ligy. Víme, že není tolik sledovaná. Je super pro všechny kluky z Česka se porovnat s nejlepšími v Evropě: třeba se pak mohou odrazit do větších klubů.