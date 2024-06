Pardubice mají dva nové stopery. O Hlavatém jednám, říká sportovní ředitel

Na přestup shání primárně stopery, kteří chodí do Pardubic v podstatě už několik let pouze formou hostování. Letos končí Pablo Ortiz z dánského Midtjyllandu a pravděpodobně nezůstane ani Denis Halinský, který patří pražské Slavii. I když o něj ještě v Pardubicích chtějí bojovat.

„Stopeři jsou opět velké téma. S Denisem Halinským jsme byli spokojeni, výkonnostně se u nás posunul a snažíme se o jeho setrvání v klubu. U Pabla Ortize by bylo krásné, kdyby pokračoval, ale Midtjylland ho koupil za obrovské peníze a nedávalo by logiku, aby strávil další rok na hostování,“ popsal Zavřel v rozhovoru pro klubový web.

Obratem se ale zařídil. Stopery už má „podchycené“. „Jednoho středního obránce jsme již podepsali, ale zatím nebudu zveřejňovat jméno. Další přiletí z Dánska a ve středu podstoupí v klubu zdravotní prohlídku. Pokud dopadne, podepíšeme s ním ve čtvrtek víceletou smlouvu,“ plánoval Zavřel.

Souboj Pabla Ortize z Pardubic (vpravo) s ostravským Abdullahim Tankem.

Dál cílí na krajní beky, kde nebudou pokračovat Marek Icha ani Martin Chlumecký. „Taky myslíme na další věc, a to je potřeba přivést dvě křídla, abychom byli po stranách ještě silnější. To jsou naše priority,“ nastínil sportovní ředitel. Jako posledního shání brankáře do dvojice k Viktoru Budinskému, neboť končí i Antonín Kinský.

Dlouho dopředu byl avizován i odchod komety ze zálohy Kryštofa Daňka a Zavřel doufá, že bude posledním. Zájemci jsou totiž i ve frontě na klenot Pardubic Michala Hlavatého. Nakročeno může mít do Baníku, Liberce nebo Mladé Boleslavi.

„Na stole máme několik nabídek. Jednáme,“ potvrdil zájem o šikovného středopolaře.

Příjemnější je, že soupiska úplně prázdná nezůstane. Pokračují matadoři Pavel Černý s Kamilem Vackem a z hostování v pražské Bohemce se vrací třeba útočník David Huf. Do přípravy se zapojí i několik dalších mladých hráčů, kteří budou o svoji pozici teprve bojovat.

Pardubický záložník Michal Hlavatý gólem ve 45. minutě srovnává skóre v utkání s Budějovicemi.

„Trénovat s áčkem bude dvacetiletý Ayatullahi Suleiman, kterého jsme začátkem roku přivedli z Nigérie. K týmu se taky připojí jeho stejně starý krajan Marzuq Yahaya (útočník), kterého jsme koupili v zimě, ale hostoval v Opavě. Přiletí taky dva hráči z USA Diego Valesquez a Diego Zarate,“ vyjmenoval Zavřel s tím, že Velasqueze už klub testoval na jaře.

Ozkoušeného má i Samuela Šimka a Leandra Limu, kteří se taktéž vrací z hostování. Nepočítá se naopak s Matějem Helešicem, Polákem Bartoszem Pikulem a Bernardem Rosou.

Víceméně nový tým se poprvé sejde 17. června, během přípravy ho čeká několik zápasů včetně toho proti Slavii, nejprve však přijde na řadu modelové utkání.

„Začneme trénovat s vyšším počtem hráčů, takže je nejdřív chceme vidět mezi sebou. Úvodní modelový zápas jsme naplánovali hned na první víkend přípravy, v půlce dalšího týdne uvažujeme o druhém,“ přemítal Zavřel.

Na všechno bude dohlížet také nově poskládaný realizační tým v čele s hlavním trenérem Jiřím Saňákem a jeho asistentem Markem Kuličem. Ti už před časem nahradili Radoslava Kováče, který zamířil do Liberce.

„Chci, aby náš realizační tým měl přehled o všech hráčích a měl dobře poskládaný tým připravený na první ligu. Letní přestupové okno trvá do půlky září, takže po zahájení soutěže se otevírá prostor pro další posilování. Budeme připraveni reagovat,“ řekl Zavřel.