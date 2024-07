Šestá litvínovská sezona pro Zygmunta: Našel jsem druhý domov

„Litvínov se během pěti předchozích let stal mým druhým domovem, jsem moc rád, že jsme se dohodli na nové smlouvě,“ těší polského reprezentanta, účastníka květnového světového šampionátu v Praze a Ostravě.

Zygmunt se v dresu Vervy ukázal poprvé v sezoně 2019/2020. Od té doby v Litvínově odehrál 209 extraligových utkání, celkem nasbíral 38 bodů za 24 branek a 14 asistencí.

„Pawel je stále mladý útočník, který má v mužstvu svou roli a vyšší pozici si musí vybojovat. Ze zahraničního hráče se během posledních pěti sezon v Litvínově aklimatizoval a jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování angažmá,“ je spokojený generální ředitel Vervy Pavel Hynek.

V litvínovské sestavě Zygmunt patří do čtvrté formace a mívá spíš defenzivní úkoly, v minulé sezoně zasáhl do padesáti zápasů, ve kterých zapsal pět kanadských bodů. K postupu do semifinále Vervě v play off pomohl dvěma góly.

Litvínov během letní pauzy získal sedm posil. Nováčky jsou obránci František Gajdoš s Adamem Poláškem, útočníci Jan Šprynar, Josef Jícha, Matěj Pekař, Filip Sandberg a Maxim Čajkovič. Od pondělí se tým společně připravuje na ledě, první přípravný duel hraje 13. srpna v Chebu s Karlovými Vary.