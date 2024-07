Ostuda, úsvit a co letos? O hodinách obav, kdy se z Paříže stala pevnost

To ráno v den zahájení pařížských her předznamenalo, co je bude doprovázet. Šarm, jímž chtěli Francouzi okouzlit svět, se ztrácel za obavami.

Útočníci založili podél tří stěžejních tratí vlaků TGV požáry v potrubích s optickými kabely, které předávají bezpečnostní informace strojvedoucím.

„Je tam obrovské množství svázaných kabelů. Musíme je opravovat jeden po druhém, jde přitom o ruční operaci, která si vyžádá stovky pracovníků,“ sdělil Jean-Pierre Farandou, předseda představenstva železniční společnosti SNCF, a rozhovořil se o průmyslové špionáži ze strany útočníků.

Varoval, že incident naruší až do neděle cestovní plány více než 800 tisíc osob. „Francie je poškozena, ale není paralyzována,“ vyhlásil nicméně.

Organizátoři záhy vydali prohlášení: Hry budou zahájeny, jak bylo naplánováno.

V hodinách předtím kordony policistů korzovaly podél obřího dřevěného plotu, jenž vyrostl u Martových polí. Vojenské brigády tu pochodovaly ve formacích s automatickými puškami v rukou.

Okolí Seiny a náměstí Trocadéro se staly pro tu chvíli nejstřeženějšími místy na světě. Během čtvrt hodiny, co jsme se zde pohybovali, jsme byli navzdory novinářským akreditacím dvakrát vyzváni ke kontrole pasů.

Pohled na pařížské nádraží Gare Montparnasse, kde kvůli žhářským útokům na infrastrukturu čekají stovky cestujících. Bezpečnostní opatření před zahájením her v Paříže..

Stanice metra okolo řeky zůstávaly uzavřeny. Chcete odjet pryč? Pak musíte dojít až na stanici na Champs-Elysées.

Nasazeno bylo 45 tisíc policistů, desetkrát více než běžně, a 10 tisíc vojáků. S blížícím se slavnostním zahájením rozšířili zakázané zóny a uzavřeli vzdušný prostor nad Paříží v perimetru 130 kilometrů.

Speciální policejní jednotky BRI zaujaly pozice odstřelovačů na střechách domů. Další dostaly za úkol zabránit proniknout do chráněného perimetru dronům.

Na pomoc dorazilo také 2 000 policistů ze 44 zemí, včetně 250 britských, kteří nabídli rady z ochrany londýnských her v roce 2012.

Paříž se chystala.

Na koho?

To kdyby věděla.

„I když je reakční doba na útok při takové hustotě policistů v řádu desítek sekund, v desítkách sekund se můžete stát obětí. Je velmi těžké situaci kontrolovat nebo předvídat,“ varoval Guillaume Farde, bezpečnostní expert z Pařížského institutu politických studií.

„Nemáme žádné konkrétní informace o specifických hrozbách útoku,“ oznámil ve čtvrtek ministr vnitra Gérald Darmanin.

Jenže právě o tom to je.

O nevyzpytatelnosti útoků.

Ti, kteří chtějí narušit a ponížit hry, mohou udeřit kdekoliv.

OH Paříž 2024 - olympijské hry ve Francii. Zahajovací ceremoniál. (26. července 2024)

Pařížané na bezpečnostní opatření ve městě zpočátku hleděli s nedůvěrou i jistou zlobou. Podle průzkumů veřejného mínění je však později přijali za své. „Naprosto s nimi souhlasím, protože nikdy nevíte,“ říkala pětadvacetiletá Clarissa. „Ze začátku mi to všechno přišlo trochu děsivé, ale teď se cítím bezpečně.“

Na mnoha místech se město i tak vylidnilo. Jak zvláštní byl najednou pohled na Vítězný oblouk. Bez aut, bez ruchu v okolí...

Paříž se měnila v pevnost.

Srovnáno: Paříž – Londýn 3:3

Nemělo to tak být. Olympiáda je přece hlavně oslava sportu. V nadcházejících 16 dnech se má hovořit především o bitvách o medaile, o strhujících sportovních bitvách, o prýštících emocích.

Máme oslavovat hvězdy v čele s těmi nejzářivějšími, jimž jsou věnovány celostránkové portréty v oficiálním programu her: Noah Lyles, Simone Bilesová, Armand Duplantis, Lotte Kopecká, LeBron James, Novak Djokovič, Sha’Carri Richardsonová, Katie Ledecká, Teddy Rinner či Sydney McLaughlinová-Levroneová.

Říká se: Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Natož pak třikrát.

OH Paříž 2024 - olympijské hry ve Francii. Zahajovací ceremoniál, výpravy plují na řece.

Přesto nyní Paříž dorovnává Londýn a stává se druhým městem v historii, jež hostí olympijské hry potřetí. Se stoletou odmlkou.

Poprvé v roce 1900 to byla kolosální ostuda.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Podruhé v roce 1924 úsvit nové éry.

A potřetí? Jaké budou olympijské hry v Paříži 2024? Pro změnu ve znamení konce starých časů?

V soutěžích se představí stejný počet mužů a žen, což historie nepamatuje. Některá sportoviště se přesunou doslova na ulici, ať už půjde o basketbal 3x3, breakdance, BMX freestyle nebo skateboarding, to vše ve snaze přiblížit hry více mladé generaci. Olympijská vesnice se údajně stane vzorem pro udržitelnost takových staveb.

OH Paříž 2024 - olympijské hry ve Francii. Zahajovací ceremoniál. (26. července 2024)

Půjde o hry, které ukončí covidovou éru prázdných tribun, jež zíraly na sportovce v covidovém Tokiu 2021 a Pekingu 2022.

„Otevřeme se světu,“ hlásal lídr organizačního výboru Tony Estanguet poté, co Paříž jejich pořadatelství získala. Tvrdil to však před únorem 2022, kdy ruská agrese na Ukrajinu změnila svět, i před eskalací napětí v Gaze.

Obě války se výrazně podepsaly na tom, že se z pařížské olympiády nyní stala největší bezpečnostní akce, jakou kdy francouzská metropole zažila.

V roce 1924 Němce vyloučili

Napoprvé v roce 1900 pohltila v Paříži hry Světová výstava, jejíž generální sekretář Alfred Picard ideje olympiád absolutně nepochopil a vypsal například i soutěže v chytání ryb, běhu trojnohém či střelbě z kanonu. Ty poté nechal baron Pierre de Coubertin z programu zase vyškrtnout.

Mnohé závody probíhaly ve zcela nedůstojném prostředí, atleti se utkali na hrbolaté louce v Buloňském lesíku, kde dráhy oddělovaly jen provazy napjaté mezi kolíky zatlučenými v zemi.

„Zázrak, že olympijské hnutí tuhle taškařici přežilo,“ posteskl si Coubertin přátelům.

V roce 1924 se naopak úspěšná pařížská olympiáda stala inovátorem na prahu nové éry, kdy se hry stávaly celosvětovým fenoménem.

Organizátoři poprvé představili heslo „Rychleji, výše, silněji“ a premiérově bydleli sportovci v olympijské vesnici, tvořené dřevěnými chatrčemi u stadionu v Colombes.

Ani šest let po skončení 1. světové války tehdy nepřizval MOV sportovce Německa, tedy země, která válku vyprovokovala.

Dohady o účasti Rusů v Paříži 2024 se naopak prolínaly posledními více než dvěma lety. Vyústily v mnohými kritizovaný podivný kompromis v podobě startu patnácti údajně prověřených „neutrálů“ bez vlajky a hymny, z nichž však dle dostupných indicií přesto někteří sportovci brutalitu Putinových vojsk na Ukrajině podporují.

Snad nyní povládne sport

Rusko se svými stupňujícími se imperiálními ambicemi, zcela postrádající schopnost sebereflexe, zároveň vysílalo do světa v souvislosti s pařížskou olympiádou slova o „ponížení ze strany Západu i MOV“ a jeho propagandisté slibovali odvetu.

Kde? Jak?

Můžeme na vašich hrách udeřit kdykoliv, oznamovali.

Francouzští policisté před jejich začátkem vstoupili do pěti stovek budov uvnitř zabezpečené oblasti a prozkoumali schodiště a sklepy. Prohledali kanalizaci, uzavřeli tisíce průlezů, uvalili domácí vězení na 155 osob považovaných za potenciálně nebezpečné.

Likvidovali hrozby a zároveň se při nesčetných kontrolách návštěvníků her na ulicích snažili i usmívat, aby snížili napětí.

Před půlnocí se oheň XXXIII. letních olympijských her konečně rozhořel.

Pátek 26. července 2024 se stal z pohledu bezpečnosti nejvíce exponovaným dnem her. Po něm se má třetina policistů, hlídkujících především v oblasti Seiny, vrátit do svých domovských destinací. Další se rozptýlí mezi sportoviště.

A sport se snad konečně ocitne v Paříži v titulní roli.