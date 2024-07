Nečas asi zůstane v Carolině: Poslechnu si, jak jsem špatný a podáme si ruce

Z řad současných či bývalých českých hokejistů se celé akce nezúčastnil jen on, ale také David Pastrňák, David Krejčí, Aleš Hemský, Jaroslav a David Špačkovi a další.

Společně dali dohromady dvanáctičlenný tým, který v nadcházejících dnech na hřišti Oaks Prague vyzve slovenské mužstvo v čele s Miroslavem Šatanem, Peterem Bondrou nebo Tomášem Tatarem.

Golf dostal na chvíli přednost před hokejem, jemuž se ale vzhledem k Nečasově situaci nedalo úplně vyhnout.

Arbitráž, kde nezávislí soudci stanoví podobu vaší nové smlouvy, je na programu 4. srpna. Opravdu k ní dojde?

Vypadá to tak, nejspíš se tam rozhodne. Tedy pokud se nedomluvíme předtím. Jednání probíhají, arbitráži se asi všichni chceme vyhnout. Ale každopádně to vypadá tak, že zůstanu v Carolině.

Chystáte se už nějak na smírčí řízení?

Nijak speciálně, spíš je to záležitost pro agenta a právníky, kteří to řeší za mě. Přijedu tam, poslechnu si, jak jsem špatný, podepíšeme smlouvu a podáme si ruce.

Nepříjemná záležitost, ale tak to v NHL zkrátka chodí.

Přesně tak, člověk si to nesmí brát osobně. Je to byznys, tým vás chce, jen se snaží vás získat za nižší cenu, zatímco my hráči chceme víc peněz. Je to úplně normální.

Martin Nečas s pohárem pro hokejové šampiony.

Vedení vám prý předložilo několik variant smlouvy, od roční až po osmiletou. Blížila se aspoň nějaká vaším představám?

Něco trochu ano, ale stejně to nestačilo, abychom se dohodli.

Čekal jste, že budou jednání o pokračování v Carolině až tak složitá?

Asi ano. Na jednu stranu je dobře, že mám možnost arbitráže a můžu se k ní přihlásit. Když se s klubem nedohodnete, aspoň vám přidělí něco mezi, co je férové pro obě strany. Když to tak dopadne, nebude s tím problém. Samozřejmě mám nějaké preference, ale nechám si je pro sebe.

Nejste z toho všeho přece jen trochu rozčarovaný?

Mám čistou hlavu, budu v pohodě. Hlavně se chci na sezonu připravit co nejlépe, ať ukážu, že můžu být lepší. Tak jsem momentálně nastavený, zbytek tolik neřeším.

Věříte, že byste v případě pokračování v Carolině zase mohl dostat větší roli?

Přišlo mi, že dva roky zpátky jsem měl lepší pozici než teď. Každý hokejista chce hrát co nejvíc. Jsem ofenzivní hráč, chci chodit na přesilovky. Také proto půjdu do sezony připravený na maximum, abych ji dokázal začít naplno a v pozici, kterou si představuji.

Carolina udělala několik změn. Odešli obránci Skjei a Pesce, pokračovat nebudou Kuzněcov či Guentzel. Jak se vám tým jeví na papíře?

Nevypadá tak silně jako předtím, ale to nemusí nic znamenat. Doteď jsme měli hodně našlapaný kádr a nedošli ani do finále konference. Pokud já i další mladší hráči budeme lepší, může se stát, že budeme opět patřit k favoritům. Pořád máme kvalitu. Navíc se může stát spousta věcí, záleží i na zraněních, můžeme někoho získat před uzávěrkou přestupů.

Údajně se na vás měl vyptávat i Boston. Řešil jste to s Davidem Pastrňákem?

Úplně konkrétně jsme o tom nemluvili. Kdybych byl volným hráčem, asi by to bylo jiné. Takhle na mě má práva Carolina a s největší pravděpodobností tam zůstanu. Ale bylo by hezké si s Pastou zahrát. Kdo ví, třeba to klapne v budoucnu.