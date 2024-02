Příběh papírového ubrousku, který stál za počátkem Messiho éry v Barceloně

Na začátku všeho byl španělský hráčský agent Horacio Gaggioli, jenž od svých argentinských spolupracovníků slyšel o zázračném chlapci z Rosaria. I s rodinou ho pozval do Španělska.

„Když jsem ho viděl na letišti, říkal jsem si, že takový prcek nemůže hrát fotbal. Myslel jsem si, že mě Argentinci podvedli,“ líčil kdysi Gaggioli. „Ale jakmile Leo vyběhl na hřiště, veškeré pochybnosti byly pryč.“

Tehdy bylo Messimu jedenáct let. S rodiči se vrátil do Argentiny, ale o dva roky později otec Jorge Messi požádal agenta, že chtějí, aby malý Leo hrál už v Evropě.

„Dostal jsem pracovní nabídku z Madridu, tak jsem jim vzkázal, aby chvíli vydrželi, než si vyřeším svou budoucnost a zároveň najdu klub, kde by Lea mohli zkusit.“

Pokud by se Gaggioli vydal za prací do hlavního města Španělska, zřejmě by Messi nikdy nehrál za Barcelonu. „Asi bychom to zkusili v Realu či v Atlétiku Madrid,“ poznamenal agent.

Messi dorazil do Španělska v září 2000 a šel na trénink s žákovským týmem Barcelony. Bylo mu třináct, byl prťavý, ale dovednostmi udivoval. Sice zaujal, ale také některé trenéry z akademie o svém potenciálu nepřesvědčil.

V prosinci téhož roku Messiho rodiče už konečně chtěli vědět, na čem jsou. „Tak chcete ho, nebo ne?“

El Gráfico @elgraficoweb 🔜SUBASTARÁN LA FAMOSA SERVILLETA EN LA QUE MESSI FIRMÓ SU PRIMER CONTRATO CON BARCELONA



💸El objeto le pertenece a Horacio Gaggioli, agente del crack argentino en su llegada al club catalán.



https://t.co/t0eqOumAWC oblíbit odpovědět

Messi dorazil do Barcelony na další zkoušku a na zápas mládežníků se vypravil i tehdejší sportovní ředitel klubu Carles Rexach. Když po pár minutách od hřiště odešel, agenta i rodiče tím znepokojil.

Jenže bylo to přesně naopak. Rexach viděl dost na to, aby se pro Messiho okamžitě rozhodl. A rychle svolal zmíněnou schůzku do restaurace tenisového klubu Pompeia, které se vedle agenta účastnil i Josep Minguella, jenž v Barceloně dohlížel na přestupy.

A jelikož nebylo nic jiného po ruce, vzal Rexach ze stolu obyčejný ubrousek a zformuloval jednoduchou smlouvu. Bylo to závazek klubu podepsat s Messim kontrakt.

„V Barceloně dne 14. prosince 2000 za přítomnosti pánů Minguella a Gaggioliho já jako sportovní sportovní ředitel FC Barcelona ​​tímto na svou odpovědnost a bez ohledu na jakékoli nesouhlasné názory podepisujeme hráče Lionela Messiho za předpokladu, že dodržíme dohodnuté částky.“

Ještě téhož dne pozdě večer byla smlouva přepsána do oficiálního dokumentu a potvrdil ji i prezident klubu Joan Gaspart.

Gaggioli si později nechal ubrousek zarámovat a v březnu půjde prostřednictvím britské aukční síně Bonhams do dražby.

„Je to jedna z nejvíce vzrušujících položek, kterou jsem kdy měl v ruce,“ poznamenal Ian Ehling, správce rukopisů z Bonhams.

„Je to sice jen papírový ubrousek, ale je to ten slavný ubrousek, který stál na počátku kariéry Lionela Messiho. Změnil život Messimu, změnil FC Barcelonu ​​a pomohl poskytnout jedny z nejslavnějších fotbalových okamžiků miliardám fanoušků po celém světě.“

Ecuagol @ECUAGOL Se subastará la famosa servilleta con la que el FC Barcelona fichó a Lionel Messi.



- La subasta la organizará la compañía británica Bonhams



- ⁠Horacio Gaggioli, representante de Leo en ese entonces, es el poseedor de esta reliquia del año 2000



- Tendrá una base de 350.000€.… https://t.co/NEErbognD5 https://t.co/XBmX76RC06 oblíbit odpovědět

V lednu 2001 začal Messi trénovat v barcelonské slavné akademii La Masia, ale půl roku se čekalo, než přestup schválí Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), aby mohl hrát zápasy.

Za áčko Barcelony debutoval v 16 letech. Než z klubu v létě 2021 odešel, v 778 zápasech vstřelil 672 gólů, vyhrál desetkrát španělský titul a čtyřikrát Ligu mistrů. Zároveň v době působení v katalánském klubu získal sedmkrát Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.

Poté hrál dva roky v Paris St. Germain a od loňského léta šestatřicetiletý Messi nastupuje ve Spojených státech za Inter Miami.

V prosinci 2022 dovedl Argentinu k titulu mistrů světa a loni na podzim získal osmý Zlatý míč.