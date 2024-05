Máš jiný názor? Tak tohle je výsledek. Kaliňák o zákulisí atentátu na Fica

V pátek 17. května by měl zastřelený novinář Ján Kuciak 34. narozeniny, podnikatel Marián Kočner, podezřelý z objednání této vraždy, ve stejný den 61. Když jsem před šesti lety přijel na Slovensko, slyšel jsem ze všech stran, že vražda novináře je přes čáru myslitelného a představitelného. Teď přišel atentát na premiéra a znovu slyšíme, že to je překročení červené linie či hranice. Co se může ještě na Slovensku odehrát a v co může aktuální pokus o atentát přerůst?

Jakékoliv poškození zdraví kohokoliv je překročení červené linie, o tom nemusíme debatovat. V roce 2018, kdy k vraždě novináře Jána Kuciaka došlo, to byla obrovská tragédie, kdy politici začali tančit na hrobu dvou mladých lidí a začali z toho dělat politiku. Navzdory tomu, že měli tři a půl roku všechny nástroje k dispozici na vyřešení, tak až teď pochopili, že ta jejich snaha spojovat tuto vraždu s vládou Roberta Fica byl čistý blábol – když použiju české slovíčko, které mám rád. Byl to vyfabulovaný případ, který nás poškodil, a dodnes není odsouzený ten, kdo si toto objednal. A to je tragédie. Právě proto, že se do toho dostala politika, zneužilo se trestní právo.

Sobota a neděle budou rozhodující, co bude dál. Ale týdny či měsíce, ty věřím, že nebudou potřeba.