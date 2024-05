Na Slovensku není mír a smír, polarizace pokračuje, říká novinářka

Sociální sítě i soukromé zprávy některých slovenských novinářů plní po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica urážky, chodí jim nenávistné zprávy a objevují se i výzvy k jejich potrestání či útoku na ně. Jedna za všechny: „Jste pakáž, která může za to, co se stalo!“ Co novináři aktuálně zažívají? Co zažíváte vy?

Aktuálně všichni pracujeme. Nikdo z nás asi nemá zatím moc čas a kapacitu sledovat soukromé zprávy, vlastní sociální sítě. Samozřejmě, i v parlamentu jsme zachytili narážky některých koaličních představitelů, že za to, co se stalo, mohou i média. Je to zatím i pro nás novináře obrovské překvapení, šok. A čin odsuzujeme. Ale dá se očekávat, že celospolečenská situace se začne vyostřovat. Nevím, jestli přímo eskalovat, ale vyostřovat rozhodně.