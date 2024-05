Máte krev na rukou! Ficova vláda po atentátu ostře útočí na média a opozici

„Stále se mi nechce věřit tomu, že by ve společnosti byl někdo ochotný překročit takové hranice. Pro mě je zřejmé, že je to výsledek společenského konfliktu, a to musí skončit,“ prohlásil Danko. Z útoku obvinil novináře, Denník N označil za „odporná prasata“.

„Zlost, hněv, nenávist, to je výsledek vaší činnosti - progresivistů, celé opozice, liberálních médií. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Léta jste živili strašidelnou nenávist. Vinu, kterou nesou progresivisté, všechna liberální média, nikdy nesmyjí,“ řekl na tiskové konferenci místopředseda slovenské sněmovny a Ficovy strany Směr-sociální demokracie Ľuboš Blaha.

Richard Glück z vládního Směru krátce po tom, co se dozvěděl o atentátu na Fica, přišel do jednacího sálu parlamentu a křičel na opoziční poslance, že „je to jejich chyba a jsou za to zodpovědní“.

Peter Pellegrini na Facebooku uvedl, že je zděšen, kam až může zajít nenávist k jiným politickým názorům „Nemusíme souhlasit se vším, ale existuje spousta způsobů, jak můžeme svůj nesouhlas vyjádřit demokraticky a legálně. Atentát na jednoho z nejvyšších ústavních činitelů je bezprecedentní hrozbou pro Slovensko. Vyjadřujeme-li jiné politické názory pistolemi na náměstích, a ne ve volebních místnostech, ohrožujeme vše, co jsme společně za 31 let slovenské vlády vybudovali,“ sdělil.

„Nikdy v historii Slovenska se takový čin nestal. Považuji to za výsledek vybičovaných vášní a rozdělení slovenské společnosti na dva nesmiřitelné tábory. Stojíme před základní výzvou, jak uklidnit společnost,“ řekl místopředseda sněmovny za vládní stranu Hlas-sociální demokracie Peter Žiga, který je zastupujícím šéfem parlamentu.

Obvinění i výzvy k toleranci

Ján Ferenčák z koaliční strany Hlas útok odsoudil a vyzval veřejnost k větší toleranci. „Rázně odsuzuji jakékoli násilí, útok na ústavního činitele je útokem na nás všechny, na slovenskou státnost. Prosím, buďme k sobě tolerantnější a naslouchejme si. Jiný názor nebo politické preference z nás nemohou automaticky dělat nepřátele a nedejbože podněcovat k agresi. Všichni spolu žijeme v jednom Slovensku a chceme tu žít v míru,“ sdělil.

Jeho strana v prohlášení na sociálních sítích vyzvala všechny slovenské politické strany, známé osobnosti i média, aby útok na premiéra Fica odsoudily a „svou činností nepodporovaly vyvolávání nenávisti na Slovensku“.

Na atentát na slovenského premiéra reagovali i vládní ministři. „Jsem zhrozená z toho, co se stalo. Doufám, že bude Robert Fico v pořádku,“ uvedla ministryně hospodářství Denisa Saková. Vicepremiér a ministr životního prostředí Tomáš Taraba prohlásil, že „celá nenávistná opozice má krev na rukách“.

„Ostře odsuzuji násilný čin, ke kterému došlo dnes v Handlové po jednání vlády, kde byl postřelený Robert Fico. Tento čin je nepřijatelný. Toto se v demokratické zemi v žádném případě nesmí stát,“ prohlásila ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková.

„Děkujeme za projevy solidarity a podpory. Všichni věříme, že předseda vlády tento těžký boj zvládne. Důrazně odsuzuji tento záludný čin, který byl spáchán na premiéra jako útok na demokracii,“ uvedl ministr zahraničí Juraj Blanár.

Prezidentka Zuzana Čaputová útok označila za „brutální a bezohledný“. „Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil,“ řekla.