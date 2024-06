Okamura se zacyklil, proto neuspěl. Teď jsou tu „noví sekáči“, říká politolog

„Tomio Okamura doposud mohl spoléhat na to, že v prostoru národoveckém a rádoby konzervativním neměl výraznou konkurenci. Všechno to byly malé rozštěpené subjekty, takže mu tady nevyrostl někdo silný, kdo by mohl proniknout do Poslanecké sněmovny,“ zamýšlí se politolog Petr Just.

Volby do Sněmovny jsou ale podle něj odlišné od evropských voleb tím, že pro ně platí přísnější uzavírací klauzule. V eurovolbách platí i pro několikačlenné volební koalice základní pětiprocentní klausule, což politické subjekty motivuje k širší spolupráci.

Okamura se zacyklil

To se vyplatilo například Kateřině Konečně a její formaci STAČILO! nebo Přísaze Roberta Šlachty, která uzavřela předvolební koalici s Motoristy. „Tito politici se tedy nemuseli bát, že by kvůli navyšující se uzavírací klauzuli neprošli do Evropského parlamentu, a proto mohli vytvářet alternativu k Tomiu Okamurovi.“

„Tomio Okamura samozřejmě zůstává i nadále politikem, který je výrazný, ale přece jenom je v politice už poměrně dlouho a jeho politika a rétorika se hodně zacyklily. Pořád říká to samé a teď se ukázalo, že když přišel slovy Cimrmana někdo mladší, tak to bude větší sekáč, ten se nezakecá,“ soudí Petr Just.

„Tomio Okamura možná dlouho žil v určité zaslepenosti vůči představě, že jeho konkurence je slabá, že on je tím dominantním hráčem, ale teď se ukázalo, že tím dominantním hráčem není,“ dodává politolog.

A co Česká pirátská strana? Bude znamenat její neúspěch v eurovolbách odchod do opozice? „Zatím bych netipoval, že by Pirátská strana měla na základě tohoto výsledku odejít z vlády. Samozřejmě mohou zvažovat, nakolik má působení ve vládě za následek tento neúspěch. Na druhou stranu rok a čtvrt před klíčovými sněmovními volbami by to bylo až příliš jako pěst na oko.“

„Současná opozice by je mezi sebe asi příliš nepřijala a současní koaliční partneři by je naopak považovali za zrádce,“ myslí si politolog.

Lidovci, koalice SPOLU a ANO

A co lidovci? Znamená neúspěch KDU-ČSL, tedy zisk jediného europoslaneckého mandátu, definitivní konec Mariana Jurečky v čele strany? „Nemyslím si, že je to čistě otázka toho, kdo stojí v čele lidovců. KDU-ČSL na sebe bohužel upozorňuje i některými jinými negativními kroky, třeba rétorikou ve vztahu k tématu stejnopohlavních sňatků a partnerství. Na svůj názor mají samozřejmě legitimní právo, ale forma, rétorika, kterou volí, vedou k tomu, že si pod sebou podřezávají větev.“

Koalice SPOLU prohrála s hnutím ANO. Na druhou stranu získala více než 20 procent, což není totální propadák. Vydrží tato koalice i do budoucna? A nejsou podle politologa pro silnou ODS už lidovci a TOP 09 přítěží? „Samostatná ODS by se podle mého názoru vůbec k dvaadvacetiprocentní hranici v současné době nedostala. Je to samozřejmě partnerství z rozumu, je to partnerství pragmatické, které občanským demokratům umožňuje přibližovat se jejich největšímu konkurentovi, ANO.“

„A těm dvěma menším stranám to samozřejmě vyhovuje, protože jim to umožňuje přežití v nejvyšších politických patrech,“ navazuje Petr Just. „Ať už KDU-ČSL nebo TOP 09 se často pohybují velmi nebezpečně kolem hranice pěti procent, případně pod touto hranicí, takže nemohou mít pochopitelně stoprocentní jistotu, že by se samy do Poslanecké sněmovny dostaly.“

Nezpochybnitelný je podle politologa úspěch ANO v letošních eurovolbách, za který je jednoznačně zodpovědný předseda Andrej Babiš. „Andrej Babiš byl v popředí úspěchu. Dokonce i mediálně zastiňoval jejich jedničku (Kláru Dostálovou), byl na všech akcích, byl velmi slyšet v předvolební kampani a hlavně předvolební kampaň vlastně vedl z pozice národního lídra hnutí.“

„Všimněme si rétoriky, kterou v kampani používal: vláda vládne špatně, vláda neplní sliby, vláda chce zvyšovat věk odchodu do důchodu, vláda zvyšuje daně. A člověk si říká: dobře, ale co to má společného s volbami do Evropského parlamentu? Nicméně to zafungovalo. Došlo k mobilizaci voličů ANO a Andrej Babiš tím v podstatě pomohl zmobilizovat voliče i jiných protestních stran, kteří nechtěli volit ANO, čímž si našli Přísahu nebo STAČILO!,“ odpovídá Petr Just.

A bude Andrej Babiš ve sněmovních volbách v příštím roce po tomto úspěchu aspirovat na premiérský post? Nebo podobně jako v těchto volbách bude mnohem více tváří hnutí a využije spíše svůj zákulisní vliv?

„Sám Andrej Babiš na to neodpovídá,“ míní Just. „A nevím, jestli na to neodpovídá, protože nechce odpovědět, nebo protože sám ještě neví, jakým způsobem se k tomu postaví. Samozřejmě čeká na to, jak dopadnou volby, čeká na to, kdo budou potenciální koaliční partneři, to také může hrát svoji roli.“

Znamená drtivá porážka v eurovolbách definitivní pád sociální demokracie? Jak volby ovlivní program budoucí Evropské komise? A co zbude po volbách z Green Dealu? I na to odpovídal Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha, v Rozstřelu.